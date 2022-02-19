Как киевлянам стать резервистами территориальной обороны
19.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
График работы:
- понедельник — четверг: с 9:00 до 17:45
- в пятницу — до 17:00
- обеденный перерыв—— 13 :00 до 14:00
Главные задачи Центра:
- проведение разъяснительной работы с киевлянами-добровольцами, которые хотят присоединиться к территориальной обороне города;
- всесторонняя помощь в оформлении нужных документов;
- контроль прохождения кандидатом всех процедур до подписания контракта.
Также можно обратиться на горячую линию по номеру: 0636514446. и кого ту ды берут.
Также на этой неделе многие городские депутаты пополнили ряды резервистов Теробороны города Киева.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»