Как киевлянам стать резервистами территориальной обороны

magictr | 19.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Как&киевлянам стать резервистами территории ></p> <p>Обязательный возраст — от 18 лет. Фото из открытых источников </p> <p>Формирование сил территориальной обороны в Киеве идет полным ходом.</p> <p>В столице активно продолжается формирование управления бригады территориальной обороны (ТрО) и батальонов, то есть набор личного состава по контракту, а также формирование состава резервистов батальонов — набор на службу в резерве.</p> <p>Присоединиться к . Достаточно иметь украинское гражданство, быть пригодным к военной службе и не иметь судимости.</p> <p>Далее необходимо написать заявление о вашем желании добровольно проходить службу в резерве сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. И уже после этого можно будет посещать занятия в батальоне терробороны и тренироваться защищать свой дом.</p> <p>Обязательный возраст — от 18 до 57, если вы солдат. Но до 55 лет, если сержант. Контракт с вами батальон заключит, как только вы приготовите и принесете полный комплект документов. Записаться в Территориальную оборону города Киева можно, посетив Киев городского Центра помощи участникам АТО по адресу: ул. Крещатик, 25 (1 этаж, вход с левой стороны).</p> <p><iframe src=

График работы:

  • понедельник — четверг: с 9:00 до 17:45
  • в пятницу — до 17:00
  • обеденный перерыв—— 13 :00 до 14:00

Главные задачи Центра:

  • проведение разъяснительной работы с киевлянами-добровольцами, которые хотят присоединиться к территориальной обороне города;
  • всесторонняя помощь в оформлении нужных документов;
  • контроль прохождения кандидатом всех процедур до подписания контракта.

Также можно обратиться на горячую линию по номеру: 0636514446. и кого ту ды берут.

Также на этой неделе многие городские депутаты пополнили ряды резервистов Теробороны города Киева.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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