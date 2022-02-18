Как киевлянам с инвалидностью действовать в чрезвычайной ситуации

magictr | 18.02.2022 | Новости | Комментариев нет

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Для людей с нарушениями слуха будут использовать рассылку. Фото из открытых источников

Уполномоченный Киевсоветом по правам лиц с инвалидностью Леся Петровская, рассказала, как действовать в случае чрезвычайной ситуации маломобильным группам населения или семьям, где есть люди с инвалидностью.

Главный способ оповещения населения о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций — это передача сообщения через внешние громкоговорители, а также через местные радиостанции и телевидения, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.

«Если это звуковой сигнал, то как действовать глухим людям и людям с нарушениями слуха? За последние несколько дней получила множество запросов по безопасности людей с инвалидностью в случае обострения военной ситуации в столице»,— отметила Леся Петровская.

Необходимую информацию собрали вместе с Департаментом муниципальной безопасности КГГА. Ролики с объяснениями опубликованы на странице Уполномоченной КМР по правам лиц с инвалидностью.