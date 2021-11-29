Как киевлянам попасть к врачу вторичного звена
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С 1 апреля прошлого года начался очередной этап медицинской реформы, касающейся узкопрофильных специалистов. Теперь пациенты не могут по своему усмотрению попасть в любое время и к любому врачу «вторички». Журналисты «Вечернего Киева» пообщались со Светланой Симоненко, директором Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Шевченковского района чтобы узнать, каким образом сейчас можно записаться на прием к врачу вторичного звена медицины.
Ранее, пациенты нередко придумывали сами себе диагнозы, после чего наугад выбирали специалиста, который мог оказаться некомпетентным в их проблеме, таким образом отнимая драгоценное время, как у себя, так и у врача. На сегодняшний день пациент должен записаться на прием к семейному врачу, с которым он подписал декларацию. После того, как терапевт осмотрел пациента, он либо дает направление к специалисту вторичного звена, либо сам назначает лечение»,— объясняет директор.
Также, Симоненко отмечает, что по условиям, если семейный врач дал направление к узкопрофильному специалисту, пациент по своему усмотрению может обратиться в любую поликлинику не зависимо от района, или места жительства в течение года.
Кроме того, семейный врач не только предоставляет направление, он заранее может назначить перечень обследований, которые следует сделать. Кстати, если семейный врач дает направление к кардиологу, то обязательно назначают дополнительные обследования. Например, эхокардиографию или УЗИ сердца. Собственно, обследование пациент так же может делать в любом меде. заведении по собственному усмотрению.
ЕСЛИ НЕОБХОДИМАЯ ПОВТОРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, НУЖНО ЛИ СНОВА БРАТЬ НАПРАВЛЕНИЯ
«Если требуется дополнительная консультация специалиста, то сам специалист оценивает состояние пациента и дает направление. Если человек находится в неотложном состоянии у каждого врача есть дополнительное время, где он принимает по неотложной помощи, это касается и семейных врачей и узких специалистов», — уточняет медик.
Специалисты, к которым можно обратиться без направления
Но, как и в каждом правиле, в ситуации с записью к узкопрофильному специалисту существуют свои исключения. И есть четкий перечень специалистов, к которым пациент может обратиться без направления. «>— Психиатр
— Нарколог
— Стоматолог
— Педиатр
— Фтизиатр
Важно, что визит, как к семейному врачу, так и у специалистов вторичного звена бесплатный. Однако есть медицинская помощь, которая считается некритически важной — массаж, физиотерапия, пластическая хирургия, плановая стоматология. Все эти услуги оплачивает не Национальная служба здоровья Украины, а пациент из собственного кармана. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, как получить справку о противопоказания к прививке от COVID-19. Важно то, что такой документ можно оформить через своего семейного врача
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»