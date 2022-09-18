Как картофель может помочь при гастрите, гипертонии и других болезнях?
Этот продукт богат витаминами и различными полезными веществами.
Фото Ярослава СТАНЧАКА A A+ A++
Кто-то ежедневно ел бы жареный картофель, кто-то — пюре, а кому-то больше всего по вкусу драники. Мы любим этот овощ главным образом за вкус и сытность. А вот медики ценят его и за лечебные свойства…
— Картофель богат полезными веществами, — говорит Елена Решетник, врач-терапевт, знания народных методов оздоровления. — Это прежде всего витамины В1, В2, В3, В6 (все незаменимы для здоровья нервной системы), С, Н, Р, РР, К и каротиноиды (залог хорошего иммунитета).
Одна средняя картофелина — это ориентировочно 900 мг калия. Это минеральное вещество помогает в борьбе с гипертонией, поскольку способствует расширению сосудов. Калий также оказывает мочегонное действие и особенно нужен людям, которым донимают подагра, цистит, простатит.
Полезные составляющие лучше всего хранятся при самом щадящем способе приготовления картофеля — варке в полушубке. Приготовленная таким способом, она имеет и самый маленький гликемический индекс — 65 (печеная — 95, а вареная без кожуры — 70). Это важная информация для людей, контролирующих уровень сахара в крови.
— Известен полезными свойствами и картофельный сок. В чем его секрет?
— Да, картофельный сок — проверенное временем средство борьбы с хроническим гастритом. Крахмал, содержащийся в нем, обволакивает слизистую желудка, уменьшает воспалительный процесс. Свежий сок картофеля содержит витамины, аминокислоты и минералы, необходимые для лечения гастрита, и в целом — для здоровья. Сок из картофеля также способствует снижению артериального давления, нормализует функцию кишечника. Употребление картофельного сока дает хороший терапевтический эффект и при запорах.
— Как правильно готовить картофельный сок?
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— Самое первое условие его приготовления — картофель не должен быть зеленоватым (потому что возможно отравление).
2 — 3 большие разобранные картофелины натрите, отожмите сок через три слоя марли и пейте свежий по 0,5 стакана (натощак утром, перед обедом и перед ужином), за 30 минут до еды. Осенью и весной, когда риск обострения язвенной болезни наиболее вероятен, рекомендуют пить сырой сок картофеля в течение двух недель для профилактики.
— Верно ли, что картофель помогает и при проблемах с кожей?
— Да, — говорит Жанна Приходько, врач-дерматокосметологиня. — Из перетертого сырого или сваренного в полушубке картофеля делают маски. Маска из сырого клубня имеет легкий отбеливающий эффект. Если делать такую маску регулярно в течение нескольких месяцев, то (знаю из практики) она убирает легкие пигментные пятна и веснушки на лице. А маска из вареного и истолченного (с добавлением масла) картофеля питает кожу. Кстати, компресс из этого вареного корнеплода с маслом можно использовать вместо горчичников. Он смягчает кашель и помогает вывести мокроту. Благодаря компрессу усиливается кровоснабжение и отток лимфы, активируется обмен веществ в тканях, уменьшается воспалительная реакция, расслабляется гладкая мускулатура бронхов. Этим и объясняется полезный эффект.
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