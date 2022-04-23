Как живут животные в киевском зоопарке: фото
Киевский зоопарк пока не принимает посетителей, но там продолжается жизнь. Фото: Алексей Самсонов
Киевский зоопарк пока не принимает посетителей, но там продолжается жизнь. Уход за животными не прекращается. киевляне могут поддержать любимцев благотворительными взносами.
Работники зоопарка (зоокиперы, ветеринары, инженерная служба и другие) находятся на месте 24/7, чтобы животные были здоровы, ухожены и накормлены.
Сотрудники заботятся не только о постоянных жителях зоопарка, которых хорошо знают киевляне. За время полномасштабного вторжения агрессора они спасли животное, о котором из-за войны не смогли позаботиться хозяева — попугаи, черепахи, а на днях в столичный зоопарк переехала с одного из частных зоопар<<> «aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/04/jaknbspzhivut-tvarini-unbspkiyivskomu-zooparku-foto-aedfd22.jpg» alt=»Как живут животные в киевском зоопарке: Киевский зоопарк пока не принимает посетителей, но там продолжается жизнь. Фото: Алексей Самсонов. ;киевскому зоопарку: фото» />
Киевский зоопарк пока не принимает посетителей, но там продолжается жизнь. Фото: Алексей Самсонов. ;киевскому зоопарку: фото» />
Киевский зоопарк пока не принимает посетителей, но там продолжается жизнь. Фото: Алексей Самсонов
Киевский зоопарк пока не принимает посетителей, но там продолжается жизнь. Фото: Алексей Самсонов. ;киевскому зоопарку: фото» />
Киевский зоопарк пока не принимает посетителей, но там продолжается жизнь. Фото: Алексей Самсонов. ;киевскому зоопарку: фото» />
Киевский зоопарк пока не принимает посетителей, но там продолжается жизнь. Фото: Алексей Самсонов
Как дела у жителей зоопарка: малыш-лемур Байрактар подрос; единственная в Украине горилла Тони имеет хороший аппетит и настроение; слон Хорас сразу следует в укрытие, когда слышит сигнал воздушной тревоги; зебры, которые из-за взрывов не выходили 23 дня войны, уже гуляют под открытым небом. zooparku-foto-bb9daf6.jpg» alt=»Как живут животные в киевском зоопарке: фото» />
Киевский зоопарк пока не принимает посетителей, но там продолжается жизнь. Фото: Алексей Самсонов