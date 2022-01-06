Как изготовить дидух, рождественского паука и пряники: в сеть выложили бесплатный курс

magictr | 06.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Все желающие узнают, как сделать дедух Фото: Музей Гончара

К праздникам для детей, родителей и учителей подготовили практический онлайн-курс «Знай свою Украину », посвященный Рождеству.

В онлайн-курсе мы рассказывают о сущности Рождества, его атрибутах, и, самое главное, о том, как сегодня, в современном мире, мы можем праздновать Рождество по украинской традиции.

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Для лучшего погружения в эту тему курс наполнили интерактивными практическими заданиями, видеолекциями с фрагментами Minecraft, визуальными приложениями и тестами. А в отдельном модуле мы собрали все полезные и практические материалы для учителей.

В курсе вы найдете:

  • видеоурок по изготовлению дидуха;
  • мастер-класс по созданию рождественского паука из соломы;
  • рецепты рождественских блюд;
  • мастер-класс по приготовлению кутьи от Евгения Клопотенко;
  • мастер-класс по выпеканию рождественских коврижек. bezkoshtovnij-kurs-9fd0fdf.png» alt=»Как изготовить дидух, рождественского паука и пряники: в сеть выложили бесплатный курс» />

    Онлайн-курс безвозмездный и доступный за >

    Знай свою Украину — общий проект Благотворительный фонд «КОЛО», Национального центра народной культуры Музей Ивана Гончара (Ivan Honchar Museum) и студии онлайн-образования EdEra.

    Проект реализован при поддержке Украинский культурный фонд, благотворителей «Совокупности» и Wi nner Group Ukraine.

    В эти дни в Киеве проходят рождественские концерты.

    Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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