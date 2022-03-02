Как и где больным диабетом в Киеве получить инсулин (список аптек)
Сейчас киевляне, больные сахарным диабетом могут приобрести инсулин по электронному или бумажному рецепту.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
Она призвала передать это сообщение близким, родственникам, соседям и т.д., больным сахарным диабетом.
«Для людей, нуждающихся в инсулинотерапии — это очень необходимые лекарства. Важно, чтобы они владели информацией о том, какие аптеки работают и о том, что они безотказно принимают как электронные так и бумажные рецепты».
Валентина Гинзбург напомнила, что кроме инсулинов, бумажные рецепты сейчас действуют и на жизненно необходимые лекарства для хронических больных, а также препараты, отпускаемые по программе «Доступные лекарства».
Такое решение было принято Минздравом Украины, чтобы гарантированно обеспечить лекарствами людей, их нуждающихся в случае, если из-за технических сбоев формирование электронного рецепта окажется невозможным.
Получить бумажный рецепт можно у врача, с которым подписана декларация на обслуживание (в Центрах первичной медико-санитарной помощи), или у узкого специалиста (в Консультативно-диагностических центрах).
Для этого больному или его представителю необходимо обратиться непосредственно в заведение без предварительной записи, но с учетом требований комендантского часа.
«Сегодня, когда мы живем по законам военного времени, кроме принятия и внедрения важных глобальных решений, как никогда важна поддержка со стороны родственников, знакомых и даже незнакомых людей. И каждый день мы видим, что украинцы демонстрируют всему миру не только чрезвычайное мужество, но и человечность в отношении друг друга. Если вблизи вас есть одинокие больные люди — узнайте, нужны ли им лекарства. Если есть возможность — сходите получить их рецепт и приобретите медикаменты, которые сохранят им жизнь. Обратите на это внимание. Наша сила — в единении!», — подчеркнула Валентина Гинзбург.
Адреса аптечных заведений КП, работающих 2 марта (просим обратить внимание, что ввиду работы в условиях военного состояния, перечень открытых аптек может изменяться с учета вопроса безопасности работы заведений по конкретным адресам):
- Аптека №125 пункт №1 ул. Подвысоцкого, 4-А;
- Аптека №27 ул. Богдана Хмельницкого, 42 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №1 ул. Владимирская, 51/55 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №38 ул. Вацлава Гавела, 75 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №110 ул. Гарматная, 16/85;
- Аптека №75 пр-т Победы, 104 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №59 пр-т Маяковского, 47 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №119 пр-т Маяковского, 15 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №102 пункт №1 Харьковское шоссе 121;
- Аптека №109 пункт №1 Краковская 13;
- Аптека №104 Зодчих, 50;
- Аптека №10 Вербицкого, 5 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека № 64 Маршала Якубовского, 6 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №40 Зои Гайдай, 5;
- Аптека №7 Сечевых Стрельцов, 10 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №57 Героев Днепра, 18;
- Аптека №74 Маршала Тимошенко, 14 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека № 44 Героев Сталинграда, 27 ИНСУЛИ; /li>
- Аптека №126 Джона Маккейна, 35а;
- Аптека № 35 Данилы Щераковского, 32/38;
- Аптека №87 Ревуцкого, 16а ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №102 Юрия Пасхалина, 4/6 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №113 Юрия Гагарина, 2/35 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №106 Березняковская, 8 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №109 Раисы Окипной, 9 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №30 Алматинская, 103 /1 ИНСУЛИНЫ
- Аптека №55 Днепропроводская, 13/1;
- Аптека №51 Свободы , 22 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №79 бульвар Перова, 15 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №63 Кубанской Украины, 26;
- Аптека №17 пункт 1 проспект Лобановского, 2 ИНСУЛИНЫ
- Аптека №54 Вацлава Гавела, 6/7А помещение 10
- Аптека №128 Героев Севастополя, 44/10 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №77 Миропольская, 1;
- Аптека №81 пр-т Маяковского, 73;
- Аптека №109 пункт 2 Энтузиастов 13-А;
- Аптека №83 Драйзера, 8;
- Аптека №130 Щербаковского Даниила, 60 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №46 . Константиновская, 1/2 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №74 пункт №1 ул. Тимошенко, 14;
- Аптека №51 пр-т Свободы, 22 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №90 ул. Исаакяна, 2 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №95 ул. Ивана Выговского, 14;
- Аптека №127 ул. Васильковская, 55;
- Аптека №71 ул. Пшеничная, 16;
- Аптека № 3 пр-т Романа Шухевича, 2-В;
- Аптека № 101 пр-т Соборности, 6.
№105 Николайчука Ивана 3 А;
< p>Перечень аптек, работающих по состоянию на 1 марта, по информации, обнародованной министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.
Инна БИРЮКОВА, « Вечерний Киев»