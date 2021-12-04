Как делают Киев удобным для людей с инвалидностью
Во время форума. Скрин видео
В Международный день людей с инвалидностью в столице говорили о тех людях, которые испытывают проблемы со здоровьем. Однако, помнить о них надо на каждый день, потому что это большая часть общества, которая имеет такие же как и другие права и обязанности.
В 2009 году Украина ратифицировала Международную конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью взяв на себя обязательство сделать такие изменения по безбарьерности. Об этом напомнили во время форума в Укринформе «Безбарьерное пространство как неотъемлемая составляющая цивилизованного государства: содержательное наполнение Национальной стратегии безбарьерности Украины», приуроченного к Международному дню лиц с инвалидностью.
Да председатель ГО «Киевский городской парламент трудоспособных лиц с инвалидностью» Владимир Петровскийконстатировал, что никто не застрахован от того, что может потерять здоровье и столкнуться с теми или иными ограничениями, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы людям на тележках, с белыми тростниками или другими особенностями было комфортно и удобно в городе. p>
Да, на сегодняшний день каждый человек с инвалидностью часто сталкивается с отсутствием пандусов, тактильных дорожек, отсутствием съездов, которые не позволяют передвигаться по улице людям на тележках.
В то же время Петровский хотя и признал, что относительно безбарьерности и неначатый край работы, однако определенные шаги делаются. К примеру, в 2020 году впервые в Украине Департамент общественных коммуникаций в сотрудничестве с издательством «Саммит-Книга» издали сборник «Звездные сказки», напечатанный шрифтом Брайля и имеющий объемные рисунки. Эта двухтомная книга издана по международным стандартам.
«Мы сотрудничаем с общественной организацией не только по изданию книг, но и проведению разнообразных мероприятий. Уверен, что эти и другие пилотные проекты будут продолжаться. Что касается книгоиздательства — то в следующем году через издательский совет, который действует при Департаменте общественных коммуникаций, в дальнейшем будет также развиваться это направление»,— заметил первый заместитель директора Департамента общественных коммуникаций КГГА Дмитрий Рубан.
< Кстати, Дмитрий Рубан напомнил, что в столице развивают сеть общественных пространств в центре, которые являются инклюзивными, приспособленными для маломобильных людей. И именно по принципу доступности выбирают места для таких центров.
В городе заботятся не только о доступных пространствах, но и о том, чтобы они были интересны людям с инвалидностью. Так, например, в Управлении туризма и продвижений КГГА планируют сделать все туристические маршруты адаптивными для инклюзивных туристов.
«Для Управления туризма уже есть цель с 2020 года — сделать все туристические маршруты, которые у нас есть, адаптивными к инклюзивным туристам. И это касается не только отдельных групп населения. Поэтому в 2020 году мы создали Координационный совет по вопросам туризма и имиджевой политики и выделили для себя такое направление, как развитие инклюзивных маршрутов и инклюзивного туризма. Это является важным направлением для нас сегодня»,— сказала начальница управления Марина Радова.
По ее словам, сейчас проводится анализ по адаптации туристических маршрутов для людей с инвалидностью. В частности, открыты минимакеты туристических мест, связанных с историей Киева, на которых установлены рельефные тактильные таблички для людей с нарушениями зрения.
Так в этом году создали туристический маршрут от Софийской площади до Андреевской церкви, вдоль которого будут установлены минимакеты знаковых святынь. Так к концу года появится еще один, а в следующем году такие фигурки с объяснениями шрифтом Брайля маршрутах установят и на других интересных локациях. Кроме того, отметила она, проводится работа по созданию туристических путеводителей, в частности для незрячих людей. Возможно, это будет пилотный проект.
«В Киеве утвержден Городской план мер Национальной стратегии безбарьерности. Мы хотим сделать Киев образцом доступности, своеобразной площадкой обмена предложениями. К слову, важно и то, чтобы безбарьерность в городе была и в направлении образования и информации», — отметила директор Киевского городского центра социальной, профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов Оксана Вербовская.
< Свои соображения относительно доступного пространства поделился Юрий Войтюк — руководитель Международного института незрячих, тифлопедагог. Он отметил, что уже 30 лет в повседневной жизни испытывает безбарьерность. Как замечательный пример он привел киевскую подземку, идеально работающую для людей с недостатками зрения. При входе в метро всегда встречает сотрудник, сопровождающий на платформу, проводящий в вагон, а на нужной станции (объявляемого) незрячего человека встречает другой работник. И подобных примеров доступности в столице становится все больше. Так начали развивать «доступное кино» и «доступный театр», что делает жизнь людей с инвалидностью интереснее и разнообразнее. ерности, который бы профессионально осуществлял консультации и экспертизу на этапе проектирования тех или иных объектов для того, чтобы они были удобными для всех. с инвалидностью и маломобильных посетителей, расположенные в Киеве.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»