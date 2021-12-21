Как будут работать киевские ЦНАПы во время новогодне-рождественских праздников
21.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Столичные ЦНАПы меняют график работы. Фото: КГГА
В ближайшие две недели ЦНАПы работают по измененному графику, с выходными и сокращенными днями.
В связи с новогодними праздниками 25, 26, 27 декабря, 1-3 и 7-9 января — выходные. 24 и 31 декабря ЦНАПы работают до 15:45, а 6 января – до 19:00.
Также в Дарницком ЦНАПе проходит выставка талантливой художницы.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»