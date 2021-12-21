Как будут работать киевские ЦНАПы во время новогодне-рождественских праздников

magictr | 21.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Как будут работать киевские новогодне-рождественских праздников

Столичные ЦНАПы меняют график работы. Фото: КГГА

В ближайшие две недели ЦНАПы работают по измененному графику, с выходными и сокращенными днями.

В связи с новогодними праздниками 25, 26, 27 декабря, 1-3 и 7-9 января — выходные. 24 и 31 декабря ЦНАПы работают до 15:45, а 6 января – до 19:00.

Как  киевские ЦНАПы во время новогодне-рождественских праздников

Также в Дарницком ЦНАПе проходит выставка талантливой художницы.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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