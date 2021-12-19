Как будут отмечать День Святого Николая и начало зимних праздников в районах столицы
Сегодня засветят елки в разных локациях Киева, в частности на Контрактовой площади. Фото: Подольская РГА
Сегодня, 19 декабря, в районах города состоятся празднование и засветка елок.
Вчера на Софиевской площади традиционно засветили главную елку страны. Сегодня развлекательно-праздничную программу для киевлян подготовили в районах столицы.
Голосеевский район
Дарницкий район
В этом году в Дарницком районе засияют три новогодне-рождественские елки
19 декабря состоится засветка новогодних красавиц в сквере А.Кошица (площадь возле райгосадминистрации) в 16:00 и в парке имени воинов-интернационалистов (на ул. А.Вербицкого) в 17:00.
красавица засияет возле Дворца культуры «Дарница» (ул. К.Заслонова, 18) в 17:00.
На каждой локации будет проходить праздничное действо и будут ждать вас сказочные фотозоны, где каждый сможет сделать памятное селфи .
Деснянский район
19 декабрь районный праздник «Засветка новогодней елки», который состоится:
15.00— на площади, возле кинотеатра «Флоренция», по адресу: просп. Маяковского, 31;
15.00— на площади, возле кинотеатра «Киото», по адресу: ул. Милютенко, 19.
Вас ждут новогодние детские игры и конкурсы с подарками от Святого Николая, интересные сказочные герои, выступления танцоров, певцов и циркачей. А самое главное — розыгрыш интересных призов.
Также 19 декабря стартует квест «Новогодние приключения Деснянки» с элементами дополненной реальности — портал в параллельный мир приключений с 3D героями.и.
20 декабря в помещении Деснянской райгосадминистрации откроется фотозона, где будет установлена новогодняя елка, будет работать резиденция Святого Николая. Локация, в первую очередь, будет направлена на привлечение к новогодним празднованиям детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей разных льготных категорий.
Днепровский район
19 декабря в 16:30 в парке культуры и отдыха «Победа» (бульв. Перова, 2) состоится засветка главной новогодней елки Днепровского района. Гостей праздника будет ждать театрализованное действо от Театра украинской традиции «Зеркало», а также веселые викторины и конкурсы, для детей будут работать сказочные герои.
Оболонский район
Печерский район
Приключенческое интерактивное действо ко Дню Святого Николая состоится 19 декабря с 17.00 до 18.30 на праздник локации «Новогоднее чудо» (площадь перед Печерской райгосадминистрацией). В программе праздника: торжественная засветка главной елки Печерского района; встреча со Святым Николаем; активности с куклами-великанами; колядки, щедривки, новогодние песни; неоновое шоу; мастер классы для детей.
Кроме того, гости праздника смогут загадать желание в волшебной арочке, помечтать на заре нашего иллюминационного неба, сделать фото на память.
Соломенский район
19 декабря, на локациях в парке «Отрадный» (ул. Героев Севастополя, 37-А) с 15.00 до 18.00 и парка им. Николая Зерова (Соломенская площадь) с 15.30 до 18.30 состоится празднование Дня Святого Николая и торжественное засветление новогодних елок. Гостей будут ждать аниматоры, конкурсы с вручением подарков, интерактивные игры, спортивные соревнования, тематические фотозоны и выступления звездных гостей!
Также жителей и гостей микрорайона Жуляны 19 декабря в 15.00 приглашают вместе отпраздновать День Святого Николая в парке микрорайона Жуляны, что на улице Героев Войны, 25.
Вы вас будут ждать праздничный концерт!
Шевченковский район
19 декабря, по случаю празднования Дня Святого Николая в парке имени Тараса Шевченко состоится новогодняя праздничная программа с освещением елки. Мероприятие начнется в 16:00
В праздничной программе: магический трамвайчик с Резиденцией Святого Николая; засветка Новогодней елки; концертная программа. =»Как отметят День Святого Николая и начало зимних праздников в районах столицы» />
Еще одна локация, где будут праздновать День Святого Николая,— Сырецкий парк.
Больше об интересных событиях читайте в рубрике Зимние праздники.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»