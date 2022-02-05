Как будет работать столичная подземка в случае полномасштабного вторжения
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Также на время чрезвычайной ситуации в метро будет работать сантехническая инфраструктура. Фото: Наталья Слинкина
Основная функция столичного метрополитена — это не держать массово людей на станции метро, а эвакуировать их в потенциально безопасное место.
Тема российской агрессии уже неделю на слуху. Из-за аномального скопления войск оккупанта у украинских границ, власти разных уровней пытаются проинформировать, как и где нужно будет искать убежища в случае чрезвычайной ситуации.
Да, недавно заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко, курирующий тему безопасности, рассказывал о укрытиях и батальонах Сил терробороны. А мэр Виталий Кличко заявлял, что главным бомбоубежищем на случай агрессии РФ в столице будет подземка.
«Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени «Ч», будет готов принять людей, которые смогут спрятаться во время возможного нападения», — рассказал Кличко в эфире «Утро» на телеканале «Настоящее », созданном Радио Свобода с участием «Голоса Америки».
ДВОЙНАЯ ФУНКЦИЯ ПОДЗЕМКИ
Киевский метрополитен, который открыли в 1960-м, сразу строили как о двойного назначения. Во-первых, как транспорт, а во-вторых, как объект гражданской защиты. Такие функции предусмотрели еще на этапе строительства, который пришелся на разгар так называемой «холодной войны».
Но со времен Первой и Второй мировых войн методика и подходы к реализации военных операций значительно изменились. И теперь основной задачей метро в случае чрезвычайной ситуации является перемещение людей с потенциально опасного места к потенциально безопасному, — объясняют «Вечернему Киеву» в столичном метрополитене. То есть речь идет о в подземных станциях, которые некоторые могут думать, а, собственно, об эвакуации с точки А в точке Б.
«Вспомним минирование моста метро три года назад, когда вооруженный мужчина заехал на город и угрожал его взорвать. Тогда столичный метрополитен оперативно среагировал на угрожающую ситуацию и организовал движение „красной ветвью“ частично: со станции „Лесной“ до „Дарницы“ и со станции „Крещатик“ в „Академгородок“. Мы перемещали людей только в безопасное для них место»,— рассказывают в пресс-службе киевского метрополитена.
Инфраструктуру метрополитена постоянно поддерживают в состоянии готовности. А для того, чтобы оперативно организовать массовую транспортировку населения, в ночное время в метро регулярно проводят различные виды тренировок со спецслужбами, знания и силы которых будут необходимы в случае опасности. В частности, привлекают работников метрополитена, спасателей, правоохранителей и медиков. Обучение персонала метрополитена происходит в ночное время и по графику.На время чрезвычайной ситуации в метро будет работать сантехническая инфраструктура. А что касается того, платный ли будет проезд, в киевском метро говорят, что такое решение будут принимать уже непосредственно во время ситуации. Вероятно, будет создан специальный штаб, который также будет принимать решение о необходимости привлекать спасателей, медиков и правоохранителей к той или иной станции. Также в случае опасности могут привлекать дополнительные поезда, чтобы максимально оперативно обеспечить жильцам безопасность. Графики перевозок также будут регулировать.
В пресслужбе говорят, что человек должен иметь с собой теплые вещи, еду, необходимые документы. Доступ к питьевой воде будет, но других дополнительных выгод нет. Речь идет только о сохранении вашей жизни. Кровати или дополнительного питания не будет.
Из-за угрозы нападения России, в городе проверяли все сооружения гражданской защиты и объясняли киевлянам, где укрыться в случае опасности.
«Вечерний Киев» также разговаривал с киевским психологом о том, как справиться с тревогой из-за угрозы вторжения, какие являются действенные методы самоконтроля и как говорить с детьми о войне.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»