Как будет работать наземный общественный транспорт в Киеве с 3 марта (маршруты)
Киевские троллейбусы. Фото: архив «Вечернего Киева»
В КГГА обнародовали маршруты общественного транспорта, которые сегодня работают в столице.
В Киеве 3 марта с 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в только по отдельным маршрутам.
Автобусные маршруты
Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:
- №21 — от ул. Милославской до ул. Каштановой;
- №73 — ул. Милославской к ул. Каштановой;
- №101 — от ул. Милославской к.ж.м. Радужный;
- №103 — от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко;
- №51 — через Дарницкий мост;
- №55 — через Дарницкий мост;
- №115 — через Дарницкий мост;
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- №69— от Дворца спорта до ул. Гната Юры;
- №90 — от ул. Туполева к ул. Гната Юры;
- №22 — через Дарницкий мост;
- №91 — через Дарницкий мост;
- №118 — от Политехнического института — до моста Патона.
Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11 , 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не осуществляется.
Другие маршруты работают по постоянным схемам.
Троллейбусные маршруты
Организованная работа:
- троллейбусного маршрута от ст. м. «Васильковская» до ул. Смолича;
Движение других маршрутов временно не осуществляется.
Трамвайные маршруты
Организована работа трамвайных маршрутов №№ 2 , 8К, 22К, 29К, 33А— по постоянным схемам.
Кроме того, организованное трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЕД— Контрактовая площадь».
Движение других маршрутов временно не осуществляется.
Обращаем внимание, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.
Городские власти призывают не передвигаться по городу без необходимости!
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»