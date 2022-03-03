Как будет работать наземный общественный транспорт в Киеве с 3 марта (маршруты)

magictr | 03.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевские троллейбусы. Фото: архив «Вечернего Киева»

В КГГА обнародовали маршруты общественного транспорта, которые сегодня работают в столице.

В Киеве 3 марта с 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в только по отдельным маршрутам.

Автобусные маршруты

Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

  • №21 — от ул. Милославской до ул. Каштановой;
  • №73 — ул. Милославской к ул. Каштановой;
  • №101 — от ул. Милославской к.ж.м. Радужный;
  • №103 — от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко;
  • №51 — через Дарницкий мост;
  • №55 — через Дарницкий мост;
  • №115 — через Дарницкий мост;
  • №69— от Дворца спорта до ул. Гната Юры;
  • №90 — от ул. Туполева к ул. Гната Юры;
  • №22 — через Дарницкий мост;
  • №91 — через Дарницкий мост;
  • №118 — от Политехнического института — до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11 , 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Другие маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

Организованная работа:

  • троллейбусного маршрута от ст. м. «Васильковская» до ул. Смолича;

Движение других маршрутов временно не осуществляется.

Трамвайные маршруты

Организована работа трамвайных маршрутов №№ 2 , 8К, 22К, 29К, 33А— по постоянным схемам.

Кроме того, организованное трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЕД— Контрактовая площадь».

Движение других маршрутов временно не осуществляется.

Обращаем внимание, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.

Городские власти призывают не передвигаться по городу без необходимости!

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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