Кажется, Макрон подыгрывает путину. Какая она политика хозяина Елисейского дворца?
Зеленский заявил, что президент Франции предлагал ему уступить суверенитет, чтобы закончить войну.
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“ Мне кажется, это не слишком корректно. Мы не готовы хранить что-либо кому-то и терять свои территории. Это не очень справедливо. Это потерянное время”, — заявил Президент Украины Владимир Зеленский итальянскому каналу Rai.
А в День Европы французский президент заявил, что вступление Украины в ЕС может затянуться на годы, поэтому он предлагает взамен создать европейское политическое сообщество. Неудивительно, что эксперты сразу назвали это маневрами Макрона, цель которых – mdash; усложнить вступление Украины в ЕС.
Почему хозяин Елисейского дворца действует так, словно всячески пытается подыграть путину?
— Это можно объяснить интенсивными экономическими связями Франции и РФ, — говорит Игорь Петренко, директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований. — Эммануэль Макрон пытается удовлетворить интересы своих спонсоров, завязанных на россии. Поэтому президент Франции и предлагал Украине отказаться от части территории, а именно Донецкой и Луганской областей в их админграницах, чтобы закончить войну, помогая при этом не потерять лицо Владимиру Путину.
Макрон сейчас очень похож на британского премьера Невилла Чемберлена. Хозяин Елисейского дворца еще до войны искал новых точек соприкосновения с Владимиром Путиным. Во Франции безумная инфляция, благосостояние французов падает. Это чуть ли не дало Марин Ле Пен победить Макрона на президентских выборах. Это и подталкивает его к таким инициативам.
— Во Франции особое отношение к России, ему уже более 200 лет, — добавляет Евгений Магда, кандидат политических наук, директор Института мировой политики. — Французский язык был языком общения русской аристократии до 1917 года. Франция имеет тесные связи с россией, в Париже действует мощный российский культурный центр. Пророссийскость — устоявшийся тренд французской политики.
Очевидно, Эммануэль Макрон не просто так это делает. Во Франции есть лобби, приверженное кремлю и путину, оно и инициирует такие заявления Макрона.
— Можно ли ожидать в ближайшее время визита чиновников Франции в Украину? Ведь за время войны никто из них в Украину не приезжал, даже министр иностранных дел.
И. Петренко:
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— Такая возможность есть. Конечно, если в Украину приедет министр иностранных дел Франции, то кроме Киева ему предложат поехать в Бучу, Бородянку, Ирпень. Стоя на развалинах зданий в этих городах, французские политики не смогут призвать к примирению с Россией или территориальным уступкам. Это будет казаться ничтожным.
— Какова французская поддержка Украины оружием?
Есть. Магда:
— Франция предоставила САУ “Цезарь” и противотанковые ракетные комплексы “Милан”. То есть оружие Париж нам снабжает.
И. Петренко:
— Франция — крупный производитель вооружения. Но у нее нет политической воли, чтобы обеспечить нам большие поставки. Думаю, этого не будет до конца парламентских выборов в июне.
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