«Каждый метр дается ВСУ достаточно тяжело». Украинские защитники добились успехов в Луганской области и взяли под контроль территорию вблизи Крыма
Украинская разведка сообщила о налаживании в Беларуси производства боеприпасов и о визите представителей режима Лукашенко в Иран.
Событие: Вооруженные силы Украины понемногу продвигаются вперед на Луганщине, однако «каждый метр дается достаточно тяжело». Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Детали и комментарии:«На направлении Сватово — Кременная тенденция пока положительная, наши войска продвигаются вперед», — сказал Гайдай. — Каждый метр Луганщины дается ВСУ достаточно тяжело». По его мнению, одной из причин является отсутствие фактора неожиданности, как было, в частности, при освобождении Харьковщины. «После деоккупации Харьковщины российские войска все же успели заменить огромную территорию, подтянуть резервы. Они также привезли отряды кадыровцев и зеков, которых набирал Пригожин, успели взорвать мосты, построить определенные оборонительные сооружения. Поэтому каждый метр Луганщины, каждый населенный пункт дается достаточно тяжело», – добавил Гайдай.
К тому же ВСУ взяли под контроль территорию вблизи временно оккупированного полуострова Крым. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге представителей Сил безопасности и обороны Украины в Military Media Center 17 ноября. «Наши военнослужащие действительно вышли на побережье реки Днепр, что нам позволяет контролировать территорию, приближенную к временно оккупированному полуострову Крым. Воины-артиллеристы и вообще военнослужащие Вооруженных Сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия», — отметил он.
По словам Громова, противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска и перебрасывает боеспособные подразделения на другие направления. Для врага очень важно установить контроль над Донецкой областью. «Мы не исключаем, что противник может нарастить свои усилия и на Запорожском и Луганском направлениях. Если дальше брать его амбициозные планы, он может попытаться проводить наступательные действия с территории Беларуси через Черниговскую и Сумскую области. Но это все — в его планах, и уже было в нашей истории. Мы достойно давали отпор. В настоящее время противник действительно опрокидывает свои войска на некоторые направления, но и мы принимаем соответствующие меры».
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О высокой угрозе именно из Беларуси сообщил и Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на вечер 267-х суток войны. К тому же, Главное управление разведки заявило об отладке на территории Беларуси производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и переходе в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов. Также выясняется возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм с импортных составляющих. «В связи с этим на 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран, — информирует ГУР. — Перечень вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства — от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окрашивания снарядов и тары, используемые для их упаковки».
По информации Генштаба, в России готовится законопроект, предусматривающий с весны 2023 года легализацию призыва на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и получивших паспорт гражданина РФ. ВСУ сообщили, что за предыдущую неделю в исправительных учреждениях России завербовано около 650 заключенных, направленных в Ростовскую область для дальнейшей подготовки. Медицинская помощь этой категории при ранении будет предоставляться исключительно в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Украины. «В отдельных населенных пунктах временно занятой территории Луганской области противник усилил административно-полицейские меры, – констатирует Генштаб. В частности, закрыты въезды в населенный пункт Рубежное по направлениям Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные мероприятия «.
По информации ВСУ, в Мариуполе оккупационные власти планируют развернуть подразделения росгвардии особого назначения и быстрого реагирования, общей численностью до 400 человек. Российские оккупационные войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно занятых территорий Херсонской области. центральная городская больница, потому что все медицинское оборудование и машины скорой помощи похищено и вывезено в направлении временно оккупированной территории АР Крым».