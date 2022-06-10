Кафиры возвращаются на мировую сцену. Легендарная La Scala отказалась от бойкота русской культуры
Рядом с российскими артистами будут петь и украинские солисты.
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Событие:Миланская опера La Scala открывает новый сезон оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Об этом сообщил на пресс-конференции директор театра Доминик Мейер.
Детали и комментарии: Рядом с российскими певцами в миланской постановке “Бориса Годунова” будут петь украинские солисты. Информация об этом размещена на сайте театра. Партию Григория исполнит певец Михаил Дидык, много лет сотрудничавший с Национальной оперой Украины, а партию Варлаама — Андрей Гонюков, штатный сотрудник Киевской муниципальной оперы. «Михаил Дидык не является в нашем штате, последний раз мы сотрудничали с ним несколько лет назад, — цитирует LB.ua директора Национальной оперы Анатолия Солов’яненко. — Штатные работники Национальной оперы не участвуют в таких проектах».
Кроме этого, в балетный сезон Миланской оперы войдут «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Чайковского, а также «Ромео и Джульетта» Прокоф'ева. «Я не охочусь на ведьм, не поддерживаю отмену русских произведений, не скрываюсь, когда читаю Пушкина», — заявил директор театра Доминик Мейер. Он также подчеркнул, что «одно дело — разногласия между странами, а другое — шедевры”.
Миланцы возвращают на свою сцену российских артистов даже несмотря на то, что за время полномасштабного вторжения путинские войска разрушили и повредили 401 объект культурной инфраструктуры Украины. «Только за май это количество выросло более чем вдвое по сравнению с мартом и апрелем», — сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Днепров. По его словам, наибольшие потери понесли Донецкая, Луганская, Сумская и Киевская области. Ранее министр культуры Александр Ткаченко отмечал, что стоимость восстановления поврежденных в результате боевых действий памятников культуры может достичь миллиардов евро.
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Рашисты разрушают и спортивную инфраструктуру, которая также принимает культурные мероприятия. Как сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, кафиры уничтожили Ледовый дворец, который был одним из символов Северодонецка.
«Ледовый дворец сгорел, — констатировал Гайдай. лучшей сцене города. Рашисты забросали Ледовыми снарядами. Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка».