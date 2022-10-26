«Кадырова, скорее всего, ждет наказание по местным обычаям»
Сын президента Ичкерии отреагировал на призывы главы Чечни к «джихаду» в Украине.
Фото: Анзор Масхадов/Facebook A A+ A++
Событие:После успешного удара ВСУ по базе кадыровцев и их массовой гибели, председатель Чечни Рамзан Кадыров взорвался очередными угрозами. он заявил, что война против Украины теперь является джихадом против украинского «сатанизма», и к этой борьбе должны стать «все истинные верующие».
Детали и комментарии: На такие призывы отреагировал сын президента Ичкерии Аслана Масхадова – Анзор Масхадов, заявивший, что Кадыров ответит за свои слова и деяния не только в Судный день, но, возможно, уже и при жизни.
«Это не джихад, если ты пошел на чужую землю и тем более воевать ради интересов той страны, которая убивала твой народ веками. Только за 30 лет Россия убила более 300 000 чеченцев в войне, которую начал Ельцин, а потом Путин. Когда враг вторгся на твою территорию и ты защищаешь свой дом, свой народ, свою родную землю, это твоя Священная война – это джихад… Марионетка и личный слуга Путина, Кадыров, сошел с ума и заявил о том, что война против Украины – великий джихад. свое обращение по пожеланию мира, а закончил обещаниями – «не будем брать в плен, будем сжигать их», говоря об украинцах», – сказал он. прокомментировал слова главы Чечни в Facebook Анзор Масхадов.
Отметим, «джихад» буквально означает «усилие» – это понятие в исламе, означающее борьбу за то, что для мусульманина является самой благородной и высокой целью.
«Насколько легкомысленно Кадыров относиться к вере – обращаясь к Аллаху без всякой причины, давая клятвы именем Аллаха, осознавая лживость своих слов. За такой грех нет искупления! За это с него спросят в Судный день. И не только за это, конечно .В то же время Кадыров намекает и на Европу, говоря, что и там «шайтаны», и туда он готов был отправлять своих холопов. Это безумие безумца, который ради своей кожи бросает в ад войны чеченскую молодежь!», – заметил сын председателя Ичкерии.
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Он также добавил, что клятвы Кадырова ничего не стоят. И его слова нужно воспринимать всерьез. Но такие заявления позорят само слово джихад, трактуемое не как господство мусульман над всем миром, а как усердие на пути к Аллаху. Территориальная экспансия и убивать украинцев на их земле – это не джихад! Это – дорога в ад. Джихад – это когда ты ищешь благо для народа, когда ищешь мир для него, его гарантии безопасности. Это борьба за независимость от страны, как Россия. Такая идея Ичкерии, которая всегда выступала и боролась за мир.
Недавно Анзор Масхадов в интервью изданию «Апостроф» рассказывал, что есть конкретное место в Чечне, где Кадыров должен быть наказан.
< "Это огромное поле у села Старые Атаги. Когда я был специальным представителем президента Ичкерии моего отца, я поддерживал с ним связь, обмениваясь сообщениями, записанными на разных носителях. В одном из таких сообщений отец сказал, что когда закончится война, Рамзан Кадыров и все предатели чеченского народа должны быть наказаны. И произойдет это на том же поле. Это даже можно назвать завещанием чеченских лидеров", - пояснил он.
Масхадов добавил, что чеченцы слишком мягко. отнеслись к изменникам после первой войны. Но то, что творили Кадырова после Второй войны и то, что они делают сейчас, не оставляет другой возможности, кроме как наказать предателей. Рамзана Кадырова, скорее всего, ожидает наказание по местным обычаям: «другого выхода я не вижу», заметил Анзор Масхадов.