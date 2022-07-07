«Кадыров, где ты прячешься?». В оккупированном Северодонецке начали работу партизаны
Первым шагом захватчиков стала принудительная мобилизация местных мужчин.
Фото из Википедии. A A+ A++
Событие:Партизаны в Северодонецке расклеили открытки с обращениями к Кадырову и кадыровцам. Об этом сообщил в Telegram председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Детали и комментарии:«В захваченном областном центре заявили о себе партизаны, — написал Сергей Гайдай в Telegram. — Городом расклеили листовки-послания к российским оккупантам, а именно для так называемых кадыровцев — захватчиков из Чечни, которые занимаются репрессиями в России. гестапо». Чиновник обнародовал фото листовок, в которых видна надпись: «Кадыров, где ты прячешься? Почему мы не можем найти тебя в Северодонецке?». как в пропагандистских роликах: захватчики только обещают возобновление коммуникаций, а это нельзя выполнить, поэтому люди будут жить в пещерных условиях. Или их ждет депортация.
Также российские оккупанты начали «мобилизацию» мужчин из Лисичанска и Северодонецка в Луганской области. «Непродолжительной была вера в «асвабадителей» у тех, кто оставался на Луганщине целенаправленно, – сообщил глава ОВА. – Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных».
читайте также: Не только Донбасс. Аналитики ISW назвали главные цели путина в Украине
Гайдай уточнил, как происходит такая «мобилизация». «Мужчину приглашают на работу, например, к водоканалу, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку, — рассказал чиновник. Его вызывает «новая родина». За счет северодончан и лисичанцев враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-то задачи. Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда она десятикратная и разрешено стирать с лица земли большие города – что-то получается”. >
Сергей Гайдай добавил, что захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут россиянам не удается уже третий месяц. Они контролируют только те участки, из которых ВСУ отошли на новые оборонительные позиции. «Пока держали Лисичанск, никаким метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная «Великая битва»», — сказал глава ОВА.
Напомним, небольшая часть территории Луганской области остается под контролем украинских военных. Защитники отошли от Лисичанска, чтобы сохранить жизнь бойцам. Дальнобойного оружия для удержания позиций было недостаточно.