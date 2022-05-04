Качественная питьевая вода для киевлян: в апреле в столице отремонтировали 72 бювета
Во всех районах города работают 160 бюветных комплексов, Фото: Борис Корпусенко
В прошлом месяце работники специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киев бюветных комплексы и провели санитарно-профилактическую работу еще на 18 бюветах.
Доступ к качественной и безвозмездной питьевой воде является критически важным, особенно в период военного состояния. Чтобы он был у киевлян, заботятся городские власти.
«Мы ежедневно контролируем состояние бюветов и следим за поступлением заявок об их неисправности от жильцов. В среднем срок возобновления работы бюветного комплекса составляет 1-2 сутки, — отметил заместитель председателя КГГАПетр Пантелеев. — Бригады „Киевводфонда“ продолжают проводить ремонтные работы и техническое обслуживание, чтобы обеспечить доступ к питьевой воде, качество которой контролируется постоянно. Информацию для потребителей обнародуют на информационных таблицах каждого бювета и на сайте водохозяйственного предприятия».
Предприятие в конце прошлого года ввело механизм дистанционного наблюдения, управления и контроля работы бюветов с помощью GSM-модулей. Эта охранная GSM система обеспечивает дистанционное управление работой бюветов (например, по телефону), и специалисты видят состояние работы бювета, наличие электропитания, степень состояние охранной системы В случае аварийной ситуации на бюветном комплексе возможно дистанционно приостановить работу насосного оборудования и предотвратить утечку неконтролируемого количества питьевой воды.
На сайте «Киевводфонда» размещена карта бюветных комплексов, где каждый желающий может легко найти ближайший бювет рядом со своим домом.
Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в столице работает 160 бюветных комплексов, которые обеспечивают качественной и безвозмездной водой жителей всех микрорайонов города.
К слову, до 5 мая у киевлян не принимают показания счетчиков воды, а с помощью Карты киевлянина можно оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»