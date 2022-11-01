Кабмин уволил руководителя «Нафтогаза» magictr | 01.11.2022 | Новости | Комментариев нет Юрий Витренко проработал в должности полтора года. Похожие записи Тяжелые заработки Комментариев нет | Мар 2, 2017 В Бородянском районе дети ищут учителя биологии через соцсети (ВИДЕО) Комментариев нет | Апр 19, 2019 Пьяный водитель маршрутки с Вишневого устроил драку с молотком прямо на дороге Комментариев нет | Мар 25, 2018 Село Заборье отстоял свою самостоятельность Комментариев нет | Июн 1, 2018 Об авторе magictr