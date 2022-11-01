Кабмин уволил руководителя «Нафтогаза»

magictr | 01.11.2022 | Новости | Комментариев нет

Юрий Витренко проработал в должности полтора года.

Кабмин уволил руководителя "Нафтогаза"

Кабмин уволил руководителя "Нафтогаза" /></p> <p> Фото Минэнергетики Украины. A A+ A++ <i class=

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