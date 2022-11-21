Кабмин сменит структуру. Ожидается массовое увольнение госслужащих
В Украине планируют уменьшить количество министерств. Вместо нынешних 20 их будет 14.
Планируется объединить сразу несколько министерств . В частности, Министерство развития общин и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объединят между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий.
Министерству культуры и информационной политики добавят решение вопроса европейской и евроатлантической интеграции и переименуют в Министерство евроинтеграции, культуры и информационной политики. Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия объединят в Министерство экономического развития.
Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) объединят в Министерство цифровой трансформации.
Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики — Министерство по делам ветеранов и социальной политики. Министерство экологии сменит название на Министерство экологии и природных ресурсов.
Без изменений остаются: Министерство энергетики, Министерство иностранных дел, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения
Подробнее об изменениях говорим с Владимиром Фесенко, директором Центра прикладных политических исследований “Пента”, и Александром Антонюком, политологом.
— Господа, почему президент решил уменьшить количество министерств?
● В. Фесенко:
— Информация об очередной реформе правительства, возглавляемого Денисом Шмыгалем, появилась еще летом. Этим занимается Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины. Именно ему было поручено реформу правления. Она предусматривает не только уменьшение количества министерств, но и изменение принципов управления, работы аппарата управления. Читайте также: Российские мобики воруют оружие друг у друга и жалуются на командиров, отбирающих деньги ● О. Антонюк: /p>
— Эта реформа, вероятно, обусловлена недостаточностью средств для финансирования центральных органов исполнительной власти. Ведь с марта в государственном аппарате проходят массовые сокращения, причем не только в Кабмине, но и в Верховной Раде, ОГА. Денег нет, соответственно происходит процесс оптимизации.
— Насколько оправдан такой шаг?
● А. Антонюк:
— Оптимизация Кабмина нужна, но не соглашаюсь, что некоторые министерства должны сокращаться или объединяться. Например, возьмем Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия, которое объединят в Министерство экономического развития.
У нас уже было Министерство экономики, объединенное с сельским хозяйством, и оказалось, что это абсолютно неэффективно.
● В. Фесенко:
— К сожалению, в Украине опыт сокращения министерств отрицательный. Вслед за сокращением, созданием министерств-монстров, когда объединяют несколько министерств, возникают проблемы.