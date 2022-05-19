Кабмин приостановил государственное регулирование цен на горючее. Когда он появится на АЗС и сколько теперь будет стоить?
Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов.
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Событие: Кабмин решил временно отказаться от государственного регулирования цен на горючее. Постановление, предусматривающее отмену ограничений на два месяца, обнародовано сегодня на правительственном портале. Детали и комментарии: Министр экономики Юлия Свириденко рассказала на брифинге, что это решение будет способствовать скорейшему наполнению рынка необходимым ресурсом, дефицит которого возник в Украине на фоне военной агрессии России. «Тот факт, что у нас было государственное регулирование, дало нам определенное время сдерживать рост цены на горючее. Мы живем в условиях военных действий уже более двух месяцев, но почувствовали ситуацию с дефицитом только сейчас. Сейчас мы хотим дать всем операторам возможность завести ресурс, который есть в Европе и за ее пределами, чтобы максимально наполнить наш рынок. Поэтому и было принято решение о временной остановке государственного регулирования», — отметила она, пишет Укринформ.
Разумеется, решение об отмене ограничений повлияет на цены на топливо — они возрастут. Но, как утверждает Свириденко, литр дизеля на АЗС будет стоить не дороже 58 гривен, а бензина. 52 гривны. Некоторые сети уже выставили новые цены. Так, например, дизтопливо на Sokar, WOG и Shell будет стоить около 59 гривен за литр, А-92 и А-95. 52 гривны, газ — 39 гривен. Министр отметила, что государство и в дальнейшем будет мониторить ситуацию с ценами, и в случае злоупотреблений операторов рынка будет вводить жесткие санкции. «У нас есть соответствующие органы, которые будут следить за ситуацией и контролировать ее. Мы используем весь имеющийся инструментарий для того, чтобы сети не наживались на людях», — сообщила она.
Напомним, правительство ввело государственное регулирование цен на горючее в мае прошлого года. До войны Украина импортировала 82% топлива, большинство — с россией и белорусами. В апреле враг разрушил Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и другие перерабатывающие мощности внутреннего рынка, которые обеспечивали 18% потребления. Это привело к топливному кризису в Украине — на многих АЗС бензин пропал, небольшие сети автозаправок начали закрываться, а остальные — ввели ограничения на отпуск горючего.
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Эксперт рынка Сергей Куюн считает, что перебои со снабжением горючего будут и в дальнейшем. Ведь внутреннее производство разрушено, запасы разбиты или исчерпаны. По его словам, ускорить наполнение рынка можно встречным путём — ограничением потребления. Ибо на ажиотаже украинцы начали заполнять не только баки авто, но и любые другие емкости. «По понятным причинам правительство не хочет называть вещи своими именами, но трудное решение об отмене госрегулирования (даже временное, на два месяца) преследует цель сбить спрос. Прямой и спекулятивный. Расчет на очереди себя не оправдал, поэтому перешли к следующему шагу. мне не нравится это спешка и создание лишних ожиданий.То мы говорим об улучшении за неделю, потом за вторую.То угрожаем спекулянтам-мародерам, а потом соглашаемся на рост цен.Но снова делаем это как-то не искренне: говорим о свободном ценообразовании, но ожидаем 52 грн на бензин и 58 на ЗН. Это при том, что в группе дизтоплива дешевле 60 нет, однако есть реальные контракты по 65», — заметил он. По мнению Куюна, власти должны объяснить людям, что с горючим легко не будет. «Надеюсь, что к концу мая дефицит немного утихнет. Вряд ли исчезнут ограничения, но они будут не такими суровыми. В июне нас ждет новый вызов – жатва, но и к тому времени должна улучшиться поставка по нескольким направлениям. В целом к августу. должна заработать новая система снабжения», — заметил он.
Кстати, Польша предоставит нашей стране 25 тысяч тонн бензина из своих запасов, чтобы сбалансировать рынок горючего. Об этом в украинской столице договорились министерша экономики Юлия Свириденко и польский министр климата и окружающей среды Анна Москва, пишет УНИАН со ссылкой на «Польское радио». Ожидается, что Украина станет получать эти ресурсы с начала следующей недели.