К юбилею выдающегося гимнаста Виктора Чукарина в Киеве презентовали книгу
94
На презентации говорили о важности фигуры этого спортсмена. Фото автора
9 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения украинского спортсмена, дважды абсолютного чемпиона Олимпийских игр Виктора Чукарина, которого в 1950-х называли лучшим гимнастом мира. К юбилею в столице издают книгу «Виктор Чукарин. Непобедимый», экземпляры которой попадут в украинские библиотеки.
Виктор Иванович Чукарин (9 ноября 1921, с. Красноармейское, Донецкая область, Украина — 25 августа 1984, Львов, Украина) в 1952-м на ХV и в 1956-м на ХVI Олимпийских играх в Украине получил звание абсолютного олимпийского чемпиона.
Виктор Чукарин дважды стал абсолютным олимпийским чемпионом. Фото из открытых источников
Обладатель 11 медалей (7 — золотых, 3 — серебряных, 1 — бронзовой) и первый в мире семикратный чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер, преподаватель, заведующий кафедрой гимнастики Львовской института физической. Этому предшествовали участие во Второй мировой, 17 немецких концлагерях, спасение из заминированной баржи, все ужасы фашистского плена, голод и полное физическое истощение, а дома — разбомбленный дом, убитые брат и отец …
<=>
Презентация прошла в день рождения Виктора Чукарина. Фото автора
«Сегодня мы чтим память великого гимнаста Виктора Ивановича Чукарина, — отметил директор издательства „Саммит-Книга“ и соавтор издания Иван Степурин. — Он невероятным образом спасся, вернулся домой, и мать узнала его только за шрамом на голове. После всего этого стал непобедимым спортсменом, лидером и капитаном команды».
О знакомстве с Виктором Ивановичем рассказал Богдан Макуц. Фото автора
Своими воспоминаниями о Викторе Ивановиче поделился олимпийский чемпион Богдан Макуц:
«Это легендарная личность, который после всех потерь, которые понес, получил 11 золотых медалей. Родился в Донецкой области, где на заводе, вместе с единомышленниками, создал спортзал с собственно сделанными снарядами. Увлечение спортом переросло в судьбу и его жизнь. Пройдя тяжелые испытания, он был образцом человеческой чести и порядочности, всем помогал. В 11 лет я принимал участие в соревнованиях открытого кубка имени Виктора Чукарина, на которые приезжали многие спортсмены. Тогда он занял второе место. До сих пор помню слова Виктора Ивановича, который награждал меня: «Бораться нужно за все медали, но помнят только первые. Во Львове он преподавал в институте физической культуры, придумал элемент, названный именем Александра Ткачева — именно этот спортсмен в 1977 году продемонстрировал его выполнение. Это перелет махом вперед. Тогда говорили, что это сделать невозможно». -unbspkiyevi-prezentuvali-knigu-ae6b3a0.jpg» alt=»К юбилею выдающегося гимнаста Виктора Чукарина в Киеве презентовали книгу» />
Участники презентации. Фото автора
О важности персоны Чукарина отметил и Тимофей Нагорный, президент «Фонда волонтеров Украины»:
«Сегодня мы отдаем дань легендарному гимнасту, который не сломался и продемонстрировал силу духа. Он родился на восточной Украине, ушел из жизни на западной, и таким образом объединил нашу страну. Его история вдохновляет, он является символом для молодого поколения, моральным авторитетом, и поэтому важно, чтобы дети знали о нем».
Так выглядит обложка книги. Фото автора
Многочисленные ученики продолжают дело Чукарина, его последователи организуют турниры памяти, а одна из львовских улиц носит его имя, современных книг и фильмов о нем не так уж много. Чтобы напомнить украинцам об их выдающемся соотечественнике к 100-летию со дня рождения Виктора Чукарина издательство «Саммит-книга» подготовило книгу «Виктор Чукарин. Непобедимый». Это не монография или сборник публикаций о Чукарине, а попытка лаконично и без лишнего пафоса рассказать о нашем земляке, напомнить о его значении и тот след, который он оставил по себе в истории как украинского спорта, так и мирового.
>
Совторница книги рассказывает об особенностях работы над изданием. Фото автора
Над текстом работаласоавторка книги, писательница Юлия Бережко-Каминская.
«Я пишу поэзию, поэтому, готовя издание, открыла для себя новый интересный мир , — отметила она. — Обидно, что имя Виктора Чукарина не на слуху. Хотя в 1950-х оно гремело на весь мир — о нем выходили книги, фильмы, радиопередачи, публикации в международной печати, а его изображение печатали на плакатах и марках. Это герой, на которого стоит равняться и за которым идти. Архивные фотографии для иллюстрации издания мы искали в информационных агентствах, Национальной библиотеке имени В. Вернадского, интернет-источниках и печатных изданиях. Нам очень помогла его семья, особенно внучка Елена».
Проект, посвященный Виктору Чукарину, не ограничится книгой. Как сообщил Арсен Гаврилец,директор интернет-портала «НавигаторТВ», планируется и художественный фильм о его жизни. Который покажет Виктора Ивановича не только как выдающегося спортсмена, а как человека, объединившего Украину, и великого тренера, который всегда излучал покой и уверенность.
На завершение встречи мыслями поделилась внука спортсмена Елена Чукарина.
«Ознакомилась с книгой, она получилась очень теплой и душевной. Важно напоминать молодому поколению об этой фигуре, чтобы они имели пример не только спортсмена, но и человека крепкого духа, преданности своему труду. Виктор Иванович был дважды приглашен работать в Сборной СССР. Но наиболее комфортно ему было в Украине, во Львове, который считал своим родным городом». Недавно в столице презентовали художественный проект, посвященный выдающейся художнице Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»