К юбилею Киевская картинная галерея покажет ночные пейзажи выдающихся художников
Цель проекта— показать творческую палитру ночного пейзажа за последние 300 лет
К 100-летию Национального музея «Киевская картинная галерея» открывается межмузейный выставочный Ночь… Отражение времени». Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины ХIX, XX и XXI веков.
В экспозиции презентуют живопись и графика Анатолия Криволапа, Архипа Куинджи, Николая Глущенко, Григория Светлицкого и Тараса Шевченко. Куратором выставки стал Юрий Комельков.
«Ночной пейзаж — сложное и мало представленное направление в истории украинской живописи, поэтому цель проекта — показать творческую палитру ночного пейзажа за последние 300 лет. Отобраны графика Тараса Шевченко середины ХIX века, живопись Архипа Куинджи конца ХIX века, Григория Светлицкого начала ХХ века, Николая Глущенко второй половины ХХ века, Анатолия Криволапа ХХI века», — отметил Юрий Комельков, председатель благотворительного фонда «Фонд КУЛЬТАУРА».
Он отметил, что большинство произведений на выставке написаны основателем нового украинского пейзажа Анатолием Криволапом. Направление ночного пейзажа достаточно новое в его творчестве. Первая работа «Зимняя ночь» была создана в 2000 году. Тема получила бурное развитие и за 20 лет Анатолий Криволап написал более 50 произведений. Проект отобранные картины в двух направлениях — реалистичный и абстрактный. Специально для него в декабре 2021 года написана работа «Полная луна», которая стала его визитной карточкой выставки. В этой картине объединены все творческие достижения Криволапа: цвет, пространство, эмоция, стиль, современность, традиции.
По словам Анатолия Криволапа, тема ночного пейзажа дает возможность проследить нюансы ночного освещения, изменение технических средств живописи, а также эстетические, эмоциональные и интеллектуальные предпочтения поколений художников разных времен.
В экспозицию вошли произведения из собраний Национального художественного музея Украины, Национального музея Тараса Шевченко, Национального музея «Киевская картинная галерея», частных коллекций Игоря Юрия Комелькова.
Когда: 19 января—14 февраля 2022 года. График работы выставки: ежедневно кроме понедельника и четверга с 10:00— 17:45 (касса до 17:00)
Где: Национальный музей «Киевская картинная галерея», ул. Терещенковская, 9
Стоимость билетов: 100 грн; льготный (пенсионеры, студенты, школьники) — 50 грн.
Ранее музей показал живописные и графические произведения Василия Тропинина, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Зинаиды Серебряковой.
Мария КАТА , «Вечерний Киев»