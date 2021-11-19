К юбилею Богдана Ступки в столице пройдет международный фестиваль
Трехдневный фестиваль объединит культуры и страны
Первый Международный художественный фестиваль «Код Ступки», посвященный 80-летию легендарного украинского актера, пройдет в Киеве с 11 января. Страной-гостином фестиваля станет Грузия. В программе — показ спектакля Национального грузинского театра им. Шота Руставели, ретроспректива фильмов с Богданом Ступкой, рассказ-презентация сборника «14 GB» и открытие совместной выставки работ художников Украины и Грузии.
Идея создания Первого Международного художественного фестиваля «КОД СТУПКИ» не случайна. Еще десять лет назад, в 2011 году, Богдан Ступка неоднократно озвучивал необходимость создания международной платформы, в рамках которой Украина стала местом знакомства с театральной культурой стран Закавказья, Прибалтики и Польши.
По мнению Богдана Сильвестровича, обмен именно с этими странами расширил бы оптику современного театра. Богдан Ступка был не только легендарным актером, но и человеком, который объединял культуры и страны. Он нашел универсальный художественный язык, представленный через психологию созданных образов, невербальные и вербальные средства, которые на сцене или кино выявляли КОД Ступки. Каждая роль Богдана Ступки — это полнота бытия во всех явлениях, это художественный мультиверсум, сочетающий код музыки и пластики, зрительной образности и психологической глубины. Поэтому в этом году, в память о легендарном актере Богдане Ступке, художниках Украины и Грузии предложат создание общего художественного пространства.
«Сегодня в эпоху мировой пандемии и коронавирусного беспокойства духа мы испытываем незащищенность искусства и человека в целом. Важно создать общее художественное пространство, которое объединило бы представителей разных областей искусства, чтобы показывать разные грани нашей текучей, но бесценной жизни», — отмечают организаторы фестиваля. Кстати, его инициаторами являются продюсер Ирина Отец-Ступка и «Фонд Богдана Ступки».
Первый Международный фестиваль «КОД СТУПКИ», в какой страной-гостиной будет Грузия, будет включать встречи на разных площадках и на сцене театра Франко актеров и музыкантов, художников и режиссеров, которые будут презентовать свое искусство — разными языками, разными цветами и звуками, но одним КОДОМ. раскрыть мультиверсум человека, глубинное естество мира, которое может быть явлено в искусстве. -projde-mizhnarodnij-festival-ecf46e2.jpg» alt=»К юбилею Богдана Ступки в столице пройдет международный фестиваль» />
Сцена из представления «Конец игры»Одним из главных акцентов фестиваля станет показ спектакля театраим. Шота Руставели «Конец игры» в постановке Роберта Стуруа с Давидом Уплисашвили, Гога Барбакадзе, Леваном Берикашвили, Наной Пачуашвили в ролях
Спектакль «Конец игры» по пьесе Сэмюэля Беккета, которая в интерпретации грузинского режиссера-философа Роберта Стуруа приобретает шекспировский масштаб, колорит, силу чувств и градусов эмоций — о последних минутах существования мира. Какая-то глобальная катастрофа уничтожила цивилизацию, в живых остались только четверо, и их конец тоже близок. Как поведут себя люди перед смертью, примут ли ее достойно или потеряют человеческий облик? И что будет дальше? Ответ был у Гамлета: «Далее — тишина». Для Стуруа, похоже, вывод не так беспощадно однозначен. «Конец игры» посвящен памяти выдающегося композитора Гии Канчели, многолетнего соавтора и друга Роберта Стуруа. Вместе они создали десятки спектаклей, в том числе всего Шекспира и всего Беккета. Музыка «Маэстро тишины», как называют Канчели, также звучит и в этом спектакле.
В программе Первого Международного художественного фестиваля «КОД СТУПКИ»:
19 ноября в 14:00 —встреча с Робертом Стуруа «Откровенно о театре» в театре Ивана Франко;
20 ноября с 12:00 до 20:00 — спецпоказ фильмов «Ступка. Ретроспектива»
12:00 — «Белая птица с черным признаком» (1971, режиссер— Юрий Ильенко). В этом фильме Богдан Ступка дебютировал как актер игрового кино.
14:00 — «Озарение» (1971, режиссер— Владимир Денисенко). На самом деле эта картина также могла быть дебютной для Богдана Сильвестровича, однако на экраны кинотеатров эта лента попала только в 1973 году. И уникальная деталь в фильме — это портрет Юрия Морозенко (которого сыграл Богдан Ступка), который на самом деле создал выдающийся украинский художник Иван Марчук. 16:00 — «Из жизни Остапа Вишни» (1991, режиссер Ярослав Лан ) — украинский документальный игровой фильм о пребывании Остапа Вишни в ссылке в Сибирь.
17:30 — новая версия фильма «Молитва за гетмана Мазепу» — историческая драма Юрия Ильенко 2002 года об Иване Мазепе и Петре I. Лента была снята на киностудии им. Александра Довженко в 2001 году. Премьера фильма состоялась в 2002 году на 52-м Берлинском кинофестивале. Долгое время лента была недоступна для просмотра. В 2010 году компания «Ильенко Фильм» выпустила новую версию ленты. В ней сократили хронометраж, улучшили звук и добавили авторские комментарии режиссера, в которых он рассказал как об историческом фоне, так и о самом фильме.
Где: Кинотеатр «ЛИРА», улица Большая Житомирская, 40
Вход свободный, по условиям наличия документов, в соответствии с карантинными ограничениями «красной зоны».
20 ноября на сцене Национального академического драматического театра им. Ивана Франко
18:00 открытие Первого Международного художественного фестиваля «КОД СТУПКИ» при участии Тбилисского коллектива «ХОРАЛ»; Национального народного хора Украины им. Григория Веревки; этноджазового проекта DUDU Band (Украина-Грузия).
19:00спектакль Национального грузинского театра им. Шота Руставели «Конец игры»
Вход по приглашениям
21 ноября:
в 12:00 — рассказ-презентация сборки «14 GB»(пост)колониальный образ грузинской идентичности Линия столкновений. Грузия». Грузия — Украина: идентичность стран через опыт войны/на линии столкновений. «14 GB» — это новая история Грузии, рассказанная на языке разных жанров искусства. Артисты нового поколения о травматическом прошлом — 14 репрезентаций на 1 гигабайт о событиях в Абхазии. резонанс в англоязычном и постсоветском мире: культурологи и теоретики литературы называют его гимном нынешней Грузии. Для Украины такой проект — способ увидеть Другого, переживающий опыт войны, стремясь явить миру новую идентичность. В проекте есть голоса боли и аутентичные переживания, человеческие истории с любовью и иронией. Здесь нет отчаяния, а последняя 14-я история, то есть 14-й гигабайт, — еще не написанная страница. Это тишина, из которой рождается Надежда. Военные противостояния в Абхазии — трагедия мирового значения, и невозможно говорить о современной Грузии без понимания этой раны. Так же невозможно говорить в мире об Украине без Крыма или Донбасса. Проект межхудожественный, но и универсальный по своему философскому значению. Это текст о любви, побеждающей насилие; смех, побеждающий несвободу; правдивость, побеждающая диктаторов.
Современные грузинские интеллектуалы, в частности, Иван Мчеделадзе из Тбилисского государственного университета имени Иван Джавихишвили и научно-исследовательского Центра украинистики имени проф. Отара Баканидзе примут участие в круглом столе-полилоге.
Где:Театр «Созвездие», улица Ярославов Вал, 14Б;
в 15:00 — открытие совместной выставки работ художников Украины и Грузии «VynoGrad: цвет созревшего города» при участии художников: Владислава Шерешевского, Юрия Вакуленко, Николая Журавля, Петра Лебединца, Матвея Вайсберга, Анатолия Криволапа, Давида Шарашидзе, Руслана Агирбы, Гии Миминошвили, Бадри Губи.
Выставка будет действовать до 30 ноября.
Место проведения: галерея Vakulenko art consulting, улица Костельная, 8
Напомним, в августе к 80-летию Богдана Ступки в центре Киева открыли горельеф в честь выдающегося украинского актера, а также презентовали экспозицию «Код Ступки». Кроме того, имя Богдана Ступки может получить сквер.
Богдан Сильвестрович Ступка — украинский актер театра и кино. Лауреат Шевченковской премии, Народный артист УССР, Герой Украины. В период с 1999 года до 2001 года был министром культуры и искусств Украины. С 2001 года возглавлял Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Был президентом Киевского международного кинофестиваля «Молодость» и Бердянского международного кинофестиваля «Бригантина». В наследии актера много ролей исторических фигур: Иван Брюховецкий («Черная рада»), Иван Мазепа («Молитва за гетмана Мазепу»), Богдан Хмельницкий («Огнем и мечом»), Остап Вишня («Из жизни Остапа Вишни») и другие . Умер Богдан Ступка 22 июля 2012 года от сердечного приступа на фоне рака костей. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»