К столице из детского дома, что в Ворзеле, эвакуировали всех деток
Эвакуация детей. Фото: Алексей Кулеба
Детей и воспитателей и разместили в одной из столичных больниц.
Столица продолжает активно помогать с эвакуацией и гуманитарной помощью городкам, находящимся возле Киева и в настоящее время наиболее пострадавшим от российских военных. Речь идет о Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и Буче.
Итак, сегодня, 9 марта, на Киевщине организовали «зеленый коридор» для гражданских. Для эвакуации населения привлекли специалистов из ДСНС, экстренной медицинской помощи, Национальной полиции и волонтеров Красного Креста Украины. Всех жителей перевозили колоннами автобусов.
Однако в СМТ Ворзель была запланирована отдельная эвакуация из дома ребенка имени М. М. Городецкого. Именно там на момент российских военных действий находились 55 детей и 26 человек персонала. Операция по перевозке детей и воспитателей в Киев прошла успешно. Сейчас все они находятся в безопасности в одной из киевских больниц. А уже завтра, 10 марта, детей вывезут в Западную Украину для полной безопасности.
Отметим, что в столицу сегодня также успешно эвакуировали мирное население Бучанского района. Всем пострадавшим оказали психологическую и медицинскую помощь, а также накормили.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»