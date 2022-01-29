К памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

magictr | 29.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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Фото Бориса Корпусенко

В столице несколько сотен представителей разных общественных и патриотических организаций приняли участие в чествовании памяти Героев Крут.

Активисты прошли шествием от улицы Институтской до Аскольдовой могилы, где похоронена часть участников боя под Крутами.

Участники акции возложили цветы к памятному кресту Героям Крут установленному на Аскольдовой могиле, а священники отслужили панихиду по погибшим студентам.

К&пмятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&пмятник Геро&& ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

Достопримечательность’ ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

К памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&памятник’ ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&пмятник Герм&nbsp ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&памятник’ ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&пмятник Герм&nbsp ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

К памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&памятник’ ;столицы возложили цветы: фото

В памятник Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&памятник’ ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&памятник’ ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

К памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&памятник’ ;столицы возложили цветы: фото

В памятник Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&памятник’ ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&памятник’ ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До памятник’ятника&nbsp ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

К памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&пмятник Героям& ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&памятник’ ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

До&памятник’ятника ;столицы возложили цветы: фото

К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

К памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

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К&памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото

Фото: Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»

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