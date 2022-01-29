К памятнику Героям Крут в столице возложили цветы: фото
29.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
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Фото Бориса Корпусенко
В столице несколько сотен представителей разных общественных и патриотических организаций приняли участие в чествовании памяти Героев Крут.
Активисты прошли шествием от улицы Институтской до Аскольдовой могилы, где похоронена часть участников боя под Крутами.
Участники акции возложили цветы к памятному кресту Героям Крут установленному на Аскольдовой могиле, а священники отслужили панихиду по погибшим студентам.
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Фото: Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»
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