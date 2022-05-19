К осени война вряд ли закончится, Арестович
Президент предложил Раде продолжить военное положение и всеобщую мобилизацию.
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Событие: Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения и проведение общей мобилизации. Соответствующие законопроекты обнародованы на сайте Верховной Рады.
Детали и комментарии: Так, законопроектами №7389 и №7390 предусматривается продление срока действия военного положения и общей мобилизации с 25 мая 2022 сроком на 90 суток, то есть до 23 августа. Оба документа направлены на рассмотрение парламента. Вероятно, депутаты поддержат их на ближайшем заседании Рады. Напомним, военное положение в Украине было введено 24 февраля, затем его продолжали дважды. 26 марта и 25 апреля.
Советник главы офиса президента Алексей Арестович считает, что к осени война с Россией вряд ли закончится. Поэтому президент предусмотрел продление военного положения на 90 дней. к концу лета, рассказал он в интервью 24 каналу. По мнению Арестовича, каждый раз продолжать военное положение на 30 дней. это давать ложные надежды украинцам. «Военное положение можно отменить в любой момент. Вместо этого его могут сохранить на отдельных участках и после победы в войне», — заметил советник ОП. Арестович уверен, что эта война закончится для кафиров поражением, мы все вернем — и Херсонщину, и Мелитополь с Мариуполем. А ведь характер войны в Украине меняется не в пользу врага. Уже вскоре российские кафиры в некоторых направлениях потеряют способность наступать и сосредоточятся на переходе в оборону. По словам Алексея Арестовича, изменение риторики Кремля и возможность наших сил переходить в контрнаступление на отдельных участках свидетельствует о том, что Украине поступает оружие и в ВСУ. появился наступательный потенциал. «Беру на себя смелость заявить, что россияне прекрасно поняли, что следующей фазой войны будет их оборона в направлении от Харькова к Херсону. Также стоит добавить, что у россиян совсем все плохо с мобилизацией. В таких городах как Москва из 50 потенциальных призывников нашли 2 человека. Эта война для них абсолютно бесперспективна и они это очень хорошо понимают», — объяснил советник главы Офиса президента.
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Британский экономист, эксперт по Украине Тимоти Эш считает, что путин проигрывает эту войну. «Россия может попытаться удержать сухопутный коридор в Крыму, но опыт других регионов Украины за последние 80 дней говорит о том, что российские силы будут уязвимы, защищая захваченную территорию Херсонской и части Запорожской областей с враждебно настроенным местным населением. Сможет ли Москва сохранить какие-либо из своих завоеваний, совершенных после 24 февраля?Вероятность мала.Итог всей этой истории таков.Вторжение Путина в Украину, похоже, стало не чем иным, как катастрофическим провалом для России.Может быть, Путин сейчас это осознает, ищет обходные пути, стремясь сохранить лицо. мало что свидетельствует о том, что Украина готова или должна на это уйти, если речь идет о территории Украины, незаконно оккупированной Россией, которая, по утверждению некоторых, должна быть передана Москве на условиях перемирия, почему Украина должна расплачиваться за ошибки Путина проигрывает, то пусть проиграет, может хоть так поймет, что нападение на Украину было его огромной ошибкой», — заметил Тимоти Эш в своей колонке на НВ.