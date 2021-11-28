К концу суток в Киеве туман, а завтра — сильные порывы ветра и дождь

magictr | 28.11.2021 | Новости | Комментариев нет

;конец суток в Киеве туман, а завтра сильные порывы ветра и дождь> Видность на дорогах — 200-500 м. Фото: из открытых источников
и снизить скорость движения.

До конца суток 28 ноября в Киеве удержится туман,— видимость 200-500 м. Днем 29 ноября порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый) и дождь. Специалисты Украинского гидрометцентра рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом.

Также следует держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:< /p>

  • все окна домов плотно закрыть;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с автотранспортом.

На прошлой неделе в Киеве от падения деревья погибла молодая жена настоятеля храма на Вирлице. Несчастный случай произошел, когда верующие проводили крестный ход во время храмового праздника.

Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

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