К концу суток в Киеве туман, а завтра — сильные порывы ветра и дождь
> Видность на дорогах — 200-500 м. Фото: из открытых источников
и снизить скорость движения.
До конца суток 28 ноября в Киеве удержится туман,— видимость 200-500 м. Днем 29 ноября порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый) и дождь. Специалисты Украинского гидрометцентра рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом.
Также следует держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.
Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:< /p>
- все окна домов плотно закрыть;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с автотранспортом.
На прошлой неделе в Киеве от падения деревья погибла молодая жена настоятеля храма на Вирлице. Несчастный случай произошел, когда верующие проводили крестный ход во время храмового праздника.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»