К концу суток столицу накрыл густой туман
13.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Водям следует быть осторожными на дороге.
Водителей просят быть осторожными на дороге.
До конца суток 13 ноября в Киеве удержится туман, видимость 200-500 м(И уровень опасности — желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям при управлении автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»