К концу суток столицу накрыл густой туман

magictr | 13.11.2021 | Новости | Комментариев нет

К концу суток столицу накрыл густой туман

Водям следует быть осторожными на дороге.

Водителей просят быть осторожными на дороге.

До конца суток 13 ноября в Киеве удержится туман, видимость 200-500 м(И уровень опасности — желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям при управлении автомобилем в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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