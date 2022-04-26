К годовщине аварии на ЧАЭС покажут телемарафон «Звуки Чернобыля»
В музыкальном телемарафоне примут участие 16 украинских и международных музыкантов.
В музыкальном телемарафоне примут участие 16 украинских и международных музыкантов.
Во время музыкального телемарафона Sounds of Chornobyl: Brave Ukraine прозвучат песни таких исполнителей, как Kazka, Сергей Михалок, Александр Чемеров, Стасик, KRUTЬ, Вагоновожатые, Atomic Simao, GusGus, Bjarki, Dub FX и Telepopmusik, а Oruwu, Na Nich, Zavoloka, Feldelmelder, Kaiser. Зрители не только увидят клипы, посвященные Чернобылю, а узнают, как музыканты живут во время войны, их истории и слова поддержки.
«Во время войны мы все вспомнили, какую невероятную силу и соединение нам дает украинская музыка, она словно вплетена в наш генетический код. Мы хотим, чтобы через украинскую музыку и ощущение артистов проекта Звуки Чернобыля украинцы смогли услышать и глубже понять свою историю, больше узнали о Чернобыле. Чтобы историю Чернобыля услышали в Украине, чтобы его услышали и в мире разные люди, с разными музыкальными вкусами, поэтому и артисты проекта столь разнообразны» — говорит автор проекта Звуки Чернобыля Валерий Коршунов.
Voin Oruwu на съемках клипа в Припяти. Фото предоставлено организаторами
Некоторых из музыкантов проекта Звуки Чернобыля война затронула лично. Так, дом мамы Жоры из Atomic Simao был уничтожен в Стоянке под Киевом, а сама мама едва уцелела в подвале. Андрей из Woo York жил в Гостомеле, Стасик сейчас в рядах ВСУ, а Сказка поет гимн Украины на Таймс сквер в Нью-Йорке, Сергей Михалок обращается к белорусам и с мировым туром поддерживает ВСУ. Na Nich и Voin Oruwu помогают беженцам во Львове, тогда как Zavoloka и технически диджей Bjarki помогают нашим в Берлине.
Woo York выпустили свежий стрим в Чернобыле, где вместе с проектом Help Chornobyl, собирают деньги для пострадавших от войны. Поддержать проект Help Chornobyl может сейчас также каждый украинец, просто купив себе уникальную пластинку Звуки Чернобыля на сайте SoundsofChornobyl.com, или электронную версию альбома Звуки Чернобыля на bandcam.< /u>
Телемарафон Звуки Чернобыля посвящают всем пострадавшим и ликвидаторам в результате аварии на ЧАЭС 1986 года, работникам Чернобыльской АЭС сегодня, особенно тем, что в плену оккупантов отработали 600-часовую самую длинную смену. Всем украинцам, остающимся мужественными, делают свое дело и защищают мир от пророссийской беды.
Посмотреть телемарафон Звуки Чернобыля можно 26 апреля на 24 канала в 19:00, а также на YouTube YouTube и YouTube u>Телевидение Торонто.
36 лет назад, в 1986 году авария на Чернобыльской АЭС произошла из-за неправильно запроектированного реактора в Москве, а обвинили обычных работников. Из-за манипуляций и умолчаний тоталитарного режима СССР от последствий аварии пострадала украинская земля и миллионы украинцев, которые ликвидировали аварию и стали щитом для всей Европы.
Через 36 лет, россия, являющаяся правопреемницей СССР, умалчивает и манипулирует, держит в заложниках работников атомной станции, угрожает миру новой ядерной катастрофой, атакуя танками и подрывая боеприпасы на станции. от ее действий снова страдает украинская Земля и миллионы Украинцев. А главный контролирующий орган МАГАТЭ — как и 35 лет назад, не видит состава преступления, ведь на руководящих должностях там работают россияне.
26 апреля весь мир вновь вспоминает о Чернобыле, но он не должен о нем забывать, пока его уроки не будут изучены, а виновники наказаны.
Напомним, в Украине выйдет документальный фильм по следам недавних событий на Чернобыльской АЭС. Он затрагивает актуальный вопрос о ситуации с ядерной безопасностью в Украине и во всем мире в связи с захватом ЧАЭС во время нападения российских войск в Украину.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»