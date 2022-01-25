К дню рождения Высоцкого в Киеве пройдут концерты
Владимир Высоцкий — классик жанра авторской песни. Фото из открытых источников
25 января исполнилось 84 года со дня рождения культового советского актера и певца Владимира Семеновича Высоцкого.
Традиционно в этот день в столице пройдут музыкальные выступления. Любимые песни Владимира Высоцкого исполнят Владимир Засухин, Михаил Грицкан, Роман Мацюта и Алексей Горбунов.
Иноходец. Музыкальное моноспектакль-исповедь
Этот спектакль — попытка найти ответ:
— Почему феномен творчества этого одаренного человека? Как случилось, что Владимир Высоцкий — самый популярный талант своего времени, песни которого обожала и партноменклатура, и работящий люд, так и не стал официально признанным за жизнь. Он и сам искал ответ на этот вопрос:
Я скачу, но я скачу иначе
По камням, по лужам, по росе
Бег мой назван иноходью, значит –
По-второму , то есть не как…
Исповедью звучат фрагменты книги Марины Влади: «Владимир или прерванный полет» и песни Владимира Высоцкого в исполнении выдающегося украинского музыканта Владимира Засухина, автора всенародного хита «Берега» и многочисленных других .
Продолжительность спектакля — 1 ч 10 мин
Исполнители: Народный артист Украины Владимир Засухин (вокал, гитара), Заслуженный артист Украины Петр Коваленко (гитара). Текст читает — Валерия Коломиец.
Когда: 25 января в 19:00
Где: Киевская опера (Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества), ул. Межигорская, 2
Стоимость билета: 400-600 грн.
Михаил Грицкан и друзья « Я конечно, вернусь…» В.Высоцкий
Заслуженный артист Украины Михаил Грицкан готовит настоящий праздник музыки для души. Впервые песни легендарного Владимира Высоцкого будут звучать под сопровождение культового НАОНИ (Национальный академический оркестр народных инструментов), руководителем которого является народный артист Украины Виктор Гуцал.
По словам Михаила Грицкана, Высоцкий сыграл большую роль в его творчестве. Владимир Семенович стал его «заочным наставником» и вдохновил заниматься искусством. Эта история началась с концерта Высоцкого, когда Михаилу было всего 7 лет.
Артист часто исполняет песни В. Высоцкого на своих концертах. Слушатели в свою очередь отмечают, что манера исполнения и тембр голоса Грицкана чрезвычайно схожи с музыкальной легендой. -visockogo-unbspkiyevi-projdut-koncerti-701e157.jpg» alt=»К дню рождения Высоцкого в Киеве пройдут концерты» />
Когда: 25 января 19: 00
Где: МЦКМ («Октябрьский дворец»), Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Стоимость билета: 270 — 1500 грн
Трибьют ко Дню Рождения Владимира Высоцкого — Роман Мацюта
В Docker pub празднуют День Рождения Владимира Высоцкого под трибьют программу Романа Мацюты .
Роман Мацюта — артист, певец, музыкант, композитор и автор песен, от которого любители всегда ждут невероятных творческих экспериментов. Имея большой опыт в кинематографе, а Роман является известным украинским актером и профессиональным музыкантом, он не оставил без внимания музыку. Высоцкий в исполнении Романа считается одним из лучших, его голос все обожают и узнают, а искренность проникает в каждое сердце и берет за душу. br />Где: Docker Pub, ул. Богатырская, 25
Стоимость билета: 175-250 грн.
Алексей Горбунов /strong>
Известные и любимые песни Владимира Высоцкого в исполнении Алексея Горбунова и группы «Тоска Пилота».
Когда: 25 января в 20:00< br />Где:Pepper's Club, ул. Московская, 8, корпус 7
Стоимость билета: 300-1000 грн
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»