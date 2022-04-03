К дню рождения Олеся Гончара объявили лауреатов Международной премии
Лауреатов определили в трех номинациях. Фото: КНУ им. Шевченко
3 апреля 1918 года родился классик украинской литературы, выдающийся общественный деятель, настоящий Герой Украины Олесь Терентьевич Гончар. Уже 25-й год хорошей традицией стало чествование талантливых молодых писателей в день рождения патрона Международной немецко-украинской премии имени Олеся Гончара.
Премия основана в 1996 году немецкими меценатами Татьяной Куштевской и Дитером Карренбергом и Национальным союзом писателей Украины. -olesja-gonchara-ogolosili-laureativ-mizhnarodnoyi-premiyi-fe5651a.jpg» alt=»К дню рождения Олеся Гончара объявили лауреатов Международной премии» />
«Несмотря на военную агрессию, жюри, в которое входят известные писатели, ученые и культурные деятели Татьяна Куштевская, Наталья Бернер, Валентина Гончар, Леся Гончар, Александр Балабко, во главе с Дмитрием Чистяком, внимательно рассмотрела все , по их мнению, отмечают в оргкомитете премии. laureativ-mizhnarodnoyi-premiyi-9700153.jpg» alt=»К дню рождения Олеся Гончара объявили лауреатов Международной премии» />
В номинации «Ро » победу одержало произведение «Витя немец, или инструкция по ремонту корпусов» Игоря Дорошенко. gonchara-ogolosili-laureativ-mizhnarodnoyi-premiyi-da94f28.jpg» alt=»К дню рождения Олеся Гончара объявили лауреатов Международной премии» />
< strong>«Малая проза» отмечен сборник рассказов и новелл Никиты Григорова.
В номинации «Поэзия» награду завоевал рукопись сборника «Бумажный мальчик» Виталия Билозира.
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В остальных номинациях жюри решило премии в этом году не присуждать. Учитывая военное состояние, церемония награждения отложена, поэтому о ее формате сообщат отдельно. украинской литературе, продолжая пути выдающихся Мастеров, среди которых — и родное многим творческое наследие Олеся Терентьевича Гончара», — отметили организаторы премии.
Напомним, днями0 лет со дня основания театра «Березиль», руководителем которого был Лесь Курбас.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»