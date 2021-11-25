К Дню памяти жертв Голодомора в столичных театрах пройдут тематические вечера
27 ноября будет отмечаться День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. К годовщине в столице пройдут музыкальные тематические вечера «Молитва Екатерины» и «Реквием», покажут спектакль «И создал себе кумира».
«И сотворил себе кумира» — уникальная имерсивная всыта, показ которой происходит лишь раз в год— днем памяти жертв Голодомора.
У каждого зрителя есть уникальная возможность совершить путешествие во времени и собственными глазами увидеть события, происходившие в Украине во времена голодомора. Ведь нравственному ответу почему происходило такое безжалостное и массовое истребление украинского народа — дать невозможно.
«Голод запечатлелся в генетической памяти нации и для большинства из тех, кто пережил это время и потерял тогда близких, моральная ответственность преступников омрачается личной бедой. Сложно понять меру фанатизма и болезненной непоколебимой веры в тогдашний тоталитарный режим, когда даже массовая смерть невинных людей не смогла открыть глаза на действительность. Осмыслениях этих страниц истории хоть и больно, но необходимо»,— отмечают в театре.
Автор Лев Копелев,режиссер Стас Жирков
Актёры: Богдан Буйлук, Инна Скорина-Калаба, Дарья Твердохлеб, Кристина Люба, Андрей Полищук, Анастасия Бабий, Владимир Ковбель, Ирина Лазер
Ограничение по возрасту: 12+
После представления у зрителей есть возможность посетить концерт группы «Mavka». Это украинская группа, в музыке которой этнические народные мотивы соединены с электроникой, эмбиентом и даунтемпо. Группу создали в 2013 году актриса Ирина Лазер (Скрипникова) (вокалистка, композитор, исполнитель) и Алексей Микрюков (композитор) под начальным названием Crossworlds. strong>
Когда: 26 ноября в 19:00
Где: театр «Золотые Ворота», ул. Шелковичная, 7А
Стоимость билетов:250 грн.
Концерт памяти жертв голодоморов «Молитва Екатерины»
В программу концерта войдут произведения двух выдающихся украинских авторов, чье творчество неразрывно связано с темой украинского села и судьбой украинского народа. Прозвучат произведения на слова Тараса Шевченко и Екатерины Мотрич.
«Голодомор — это трагедия, которая затронула миллионы людей в Украине и за ее пределами. Все они — часть нашей национальной памяти и истории. Уважение к земле и ее дарам — это одна из величайших добродетелей наших предков, которую мы не должны забывать», — отмечают организаторы.
В программе:
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Левко Ревуцкий— Кантата-поэма «Пустик» на слова Тараса Шевченко
Юрий Шевченко — «Вокализ памяти»
Левко Ревуцкий— Симфония №2, часть 2
Иван Карабица— «Молитва Екатерины» по слову Екатерины Мотры
Исполнители: Нина Матвиенко (художественное слово), Сергей Бортник (тенор), Анастасия Почтенная (сопрано), Ольга Лепко (скрипка), хор и симфонический оркестр театра, Камерный девичий хор Киевского государственного музыкального лицея имени М.В.Лысенко, воспитанники Театральной «АртЭко».
Продолжительность концерта — 2 часа
Концерт Памяти жертв голодоморов «Молитва Екатерины»
Когда: < /strong>27 ноября в 19:00
Где: Киевская опера (театре оперы и балета для детей и юношества), ул. Межигорская, 2
Стоимость билетов: 100-350 грн.
«Реквием» Вольфганг Амадей Моцарт
Реквием (KV 626), реминор 1791 г. — последнее, незавершенное произведение Вольфганга Амадеуса Моцарта, — траурная заупокойная месса, написанная на канонический латинский текст. Несмотря на то, что его перо фактически принадлежит только к двум третям нотного текста, он является одним из его самых уважаемых и популярных произведений. Моцарт скончался при написании композиции. Из-за того, что это было произведение по заказу, Реквием был дополнен и завершен по поручению Констанцы Моцар — вдовы композитора, его учениками Йозефом Эйблером и Францем Ксавером Зюссмайером.
Реквием выполняют: солисты (Татьяна Ганина, Анжелина Швачка, Валентин Дитюк, Сергей Магера) и хор Национальной оперы УкраиныХор Национальной оперы Украины. Главный хормейстер — Богдан Плиш. А также симфонический оркестр Национальной оперы Украины, главный дирижер — Николай Дядюра. академический театр оперы и балета Украины им. Шевченко, ул. Владимирская, 50
Стоимость билетов: 100-600 грн.
Мероприятия состоятся с соблюдением всех карантинных норм в соответствии с постановлением Минздрава.
В эту субботу в 16:00 всех призывают зажечь свечу памяти в память о более чем 10 миллионах украинцев, уничтоженных коммунистическим тоталитарным режимом в 1932–1933 годах. Свечу можно выставить на подоконнике своего дома.
Также 27 ноября в столичном кинотеатре «Лира» пройдет благотворительная культурно-просветительская акция ко Дню памяти жертв Голодомора «Свеча памяти. Сила памяти. 2021». На встрече покажут украинско-канадский фильм «Голод к правде».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»