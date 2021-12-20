К 81-летию легенды Молодого театра изложили его знаковое представление
Актёр ушел из жизни летом. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня выдающемуся актеру Валерию Шептеките должно было исполниться 81. Его жизнь оборвалась 3 июня этого года. В день рождения актера Молодой театр позволяет желающим пересмотреть спектакль режиссера Николая Яремкова «Кайдаши», сошедшую со сцены после смерти главного исполнителя, и вспомнить неповторимого Валерия Шептекиты.
Валерия Шептекита знали и любили театралы со всей Украины, ведь Валерий Шептекита играл не только в Киеве, но и в театрах Ровно, Донецка, Сум, Черновцов и Львова. За жизнь воплотил на сцене около 120 ролей. Среди них — колоритная роль Кайдаша, которую актер играл на сцене Молодого 20 лет подряд!
В декабре прошлого года «Вечерний Киев» приходил в гримерку к актеру — Шептекита поражал своей энергичностью, имел кучу творческих планов. Разговор длился более трех часов, и казалось, о театре он может говорить вечность. Валерий Иванович вспоминал продвижение на сцену, свои знаковые роли и рассказывал о спектакле «Кайдаши», читал собственную поэзию и делился любимыми местами в столице. Читать интервью с Валерием Шептекитой.
День рождения актера Молодой театр в сутки открывает доступ к архивным записям Молодого и позволяет просмотреть спектакль «Кайдаши».
< iframe src="https://www.youtube.com/embed/5NW5bzhMAsU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen style=" border: none; overflow: hidden; position: absolute; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; о его ярком творчестве подарить вам магниты с фотографиями Мастера в его бенефисной роли. Имеем лимитированное количество из серии «Кайдаши», — отмечают в театре.
Кто хочет получить памятный сувенир, пишите под сообщением, какое представление с Валерием Шептекитой полюбилось вам больше всего.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»