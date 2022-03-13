Жизнь во время войны: ночь на 13 марта в Киеве прошла спокойно
Людей на центральных улицах столицы очень мало
По завершении комендантского часа начинают работать магазины, аптеки.
На выходное время комендантского часа не меняется (он будет продолжаться с 20:00 до 7:00). Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«Коммунальные службы работают. Для сообщения левого и правого берега сегодня будут работать Северный и Дарницкий мосты. Прошу водителей пропускать машины «скорой» и машины с гуманитарным грузом. Информацию о работе магазинов, аптек, общественного транспорта, а теперь и СТО — можно узнать на сайтах Киевской городской власти и в приложении «Киев цифровой», — сказал Николай Поворозник. его словам, работает гуманитарный штаб, который оказывает помощь самым уязвимым категориям и создает стратегический запас товаров первой необходимости.
Столица продолжает помогать с эвакуацией жителей пригородов Киева. Сегодня — это броварское и ирпинское направления. Город предоставляет автобусы, чтобы доставлять людей на железнодорожный вокзал. Только за три последних дня в западные области Украины отправили более 10 тысяч спасенных от врага людей.
Жителей Киева просят не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа и помогать тем, кто рядом.
p>
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»