Животные-ассистенты из Киевзоо устроили терапию для детей в Охматдете
Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо
Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо ;Киевзоо устроили терапию для детей в Охматдете» />
Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо ;Киевзоо устроили терапию для детей в Охматдете» />
Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо
Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо ;Киевзоо устроили терапию для детей в Охматдете» />
Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо ;Киевзоо устроили терапию для детей в Охматдете» />
Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо
Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо
Как объясняют специалисты Киевзоо для анималотерапии они отобрали животных, которые положительно реагируют на общение с незнакомыми людьми и адаптировались к такой сложной миссии, как животное-ассистент.
Дети чаще всего интересуются тем , сколько лет и что любит животное, с которым общаются сейчас, хотя киперы также рассказывают о биологических особенностях каждого вида. а подержать, покормить, вести на поводе и т.д. К слову, это не впервые привозят животных-ассистентов к Охматдету. Такое посещение вызывает много хороших эмоций не только у детей, а у взрослых — родителей деток и врачей.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»