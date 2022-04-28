Животные-ассистенты из Киевзоо устроили терапию для детей в Охматдете

magictr | 28.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Животные-ассистенты из&& терапию для детей в Охматдете /></p> <p>Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо </p> <p>Работники Киевского зоопарка устроили для маленьких пациентов Охматдета сеанс анималотерапии.</p> <p>Ручных животных привезли из Киевского зоопарка во двор крупнейшей в Украине детской больницы для того, чтобы создать хорошее настроение пациентам. </p> <p>Морские свинки, кролики и даже козлик. Они «питомцы» юннатов Киевзоо и привыкли к общению с детьми. А так, как сейчас зоопарк закрыт для посетителей, то наверняка еще его соскучились по вниманию.</p> <p>«В эти тяжелые времена главное поддерживать друг друга. Поэтому мы с радостью приняли приглашение приехать к деткам в НДСЛ «Охматдет» и подарить им возможность общения с животными-ассистентами кружка юных натуралистов Киевзоо. Спасибо врачам ОХМАТДИТа за возможность приобщиться к прекрасному делу — возвращение здоровья нашим детям. Ведь нет ничего приятнее, чем видеть радостные лица детей»,— отметили в Киевзоо.</p> <p><img class=

Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо

Животные-ассистенты для детей в Охматдете

Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо ;Киевзоо устроили терапию для детей в  Охматдете» />

Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо ;Киевзоо устроили терапию для детей в Охматдете» />

Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо

Животные-ассистенты из  в Охматдете

Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо ;Киевзоо устроили терапию для детей в  Охматдете» />

Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо ;Киевзоо устроили терапию для детей в Охматдете» />

Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо

Животные-ассистенты для детей в Охматдете

Животные из Киевзоо подарили хорошее настроение маленьким пациентам Охматдета. Фото: Киевзоо

Как объясняют специалисты Киевзоо для анималотерапии они отобрали животных, которые положительно реагируют на общение с незнакомыми людьми и адаптировались к такой сложной миссии, как животное-ассистент.

Дети чаще всего интересуются тем , сколько лет и что любит животное, с которым общаются сейчас, хотя киперы также рассказывают о биологических особенностях каждого вида. а подержать, покормить, вести на поводе и т.д. К слову, это не впервые привозят животных-ассистентов к Охматдету. Такое посещение вызывает много хороших эмоций не только у детей, а у взрослых — родителей деток и врачей.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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