Живопись, рождающаяся от впечатлений: в столице проходит выставка известной художницы
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Художница Марина Рыбачук. Фото: Галерея ABC-арт
В художественной галерее ABC-арт проходит персональная выставка Марины Рыбачук «Просто неба», где представлена пленерная живопись художницы, созданная на протяжении последнего десятилетия.
Картины Марины Рыбачук с первого взгляда покоряют своей изысканной и лирической красотой. В экспозиции представлены некоторые работы, созданные во время путешествий по Украине и миру. Художница много раз посещала Лазурное побережье Франции, имела возможность писать этюды в Сен-Тропе, Рокке-Брюне, Лес-Иссамбре и Экс-ен-Провансе, куда часто приезжали известные художники в поисках новых идей для творчества. =»text-align:justify;»>«Живопись рождается от впечатлений. В Украине, в родных Черновцах, очень много пишу, когда возвращаюсь из солнечных краев. И дома работается как-то иначе. Вычищается палитра — далекие художественные путешествия дают другой профессиональный опыт, поднимаясь на ступень выше ментально, ведь привозишь с собой еще новые знания из всемирно известных музеев, — рассказывает Марина Рыбачук.
Марина Рыбачук «Поділ».Фото: ГалереяABC-арт
Также источником вдохновения для создания архитектурных пейзажей часто выступают старинные города Западной Украины, в частности ее родной город Черновцы, являющийся постоянной непревзойденной натурой для многих картин художницы.
«Венская сецессия старого центра города захватывает и дает множество тем для творчества», — убеждена Марина Рыбачук. Особое значение для художницы также имеют цветочные натюрморты и композиции. По словам художницы, цветы — это непроизносимая красота, которая заставляет задуматься о том, как появилась такая изысканность, рассматривать эту безграничность совершенных форм в лепестках каждого цветка.
«Черновицкий университет». Фото: ГалереяABC-арт
«Удачная картина с цветами — это увековеченная неувядающая радость»,¦— заметила художница.
По словам художницы, на пленерную работу она обычно тратит полтора-два часа, пока не изменится ситуация с освещением. Здесь нужно держать хорошую профессиональную обучение, потому что нужно напряженно думать и как можно точнее класть мазки. vid-vrazhen-unbspstolici-trivaye-vistavka-vidomoyi-mistkini-cb692d1.jpg» alt=»Живопись, рождающаяся от впечатлений: в столице продолжается выставка известной художницы» />
Фото: Галерея >
Фото: ГалереяABC-арт
Фото: Галере p style=»text-align:justify;»>«Мне всегда хочется оставить на полотне ЖИЗНИ… Сначала увлечься какой-то ситуацией, а затем попытаться перенести на полотно это свое впечатление, перетопленное через прошлый опыт и изобразительные знания. Это задача не из простых. И результат непредсказуем. Но зато какое утешение, когда все удается»,— признается художница.
Смотря на картины Марины Рыбачук, нельзя нелюбоваться ее нежными и изящными букетами: пышные пион , стройный дельфиний, гладиолусы и даже физалис роскошно закомпонованы на полотнах.
В экспозиции представлены работы художницы за последние 10 лет. Фото: Галерея ABC-арт
«Благодаря авторскому ощущению цвета и свето-воздушной среды Марине Рыбачук мастерски удается передать как настроение привычного, будто знакомого, давно виденного пейзажа, так и экзотичность мест, где она побывала на пленэрах. », убеждены искусствоведы галереи ABC-арт.
По их словам, где и в каком бы пространстве Марина Рыбачук не представляла свои работы, везде они оживляют его, прибавляют солнечности и воздушности, словно перенося зрителя под открытым небом, наполняя их. особенному можно уловить острым глазом и тонким душевным чутьем. vistavka-vidomoyi-mistkini-5b10031.jpg» alt=»Живопись, рождающаяся от впечатлений: в столице продолжается выставка известной художницы» />
Полюбоваться картинами художницы можно до 25 февраля. Фото: style=»text-align:justify;»>Марина Рыбачук родилась в 1964 году в Донецкой области. С 1980 года живет и работает в Черновцах. Живописи и рисунка училась в студии черновицкого художника Ивана Холоменюка. Профессиональное художественное образование получила на художественно-графическом факультете Ивано-Франковского педагогического института (ныне — Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника), где училась под руководством Михаила Фиголя, окончив 1988 году учебное заведение с отличием. text-align:justify;»>Член Национального союза художников Украины с 2010 года.
Лауреатка международной литературно-художественной премииим. Ольги Кобылянской в номинации «Изобразительное искусство» (2013). Почетное отличие Черновицкого областного совета «За заслуги перед Буковиной» (2019). Лауреатка областной премии имени Одарки Киселицы за создание высокохудожественных произведений в области изобразительного искусства (2020).
Участница многих областных, всеукраинских и международных выставок. Много путешествует, участвует в пленерах в Украине и за границей.
Выставка Марины Рыбачук «Просто неба»
Когда: до 25 февраля; ежедневно с 12:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.
Где: Галерея «АВС-арт», улица Глубочицкая, 32-В, 3-й этаж;
Вход свободный.
Татьяна АСАДЧЕВА , «Вечерний Киев»