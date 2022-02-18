Живопись и философия: в столице состоялась юбилейная выставка известной художницы
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Художница Ольга Петрова. Фото: Татьяна Асадчева
Недавно в Художественной галерее «Митець» завершился художественный проект «Извечное», посвященный творчеству известной современной украинской художницы Ольги Петровой.
Художница принадлежит к поколению художников, которые всегда активно боролись за свою творческую индивидуальность, не боясь выражать свои мысли, даже в советские времена. Ее становление пришлось на годы второй волны авангарда 1960-х годов. Знаковыми для художницы стали встречи с известным театральным режиссером и художником Сергеем Параджановым, а также с представителями движения шестидесятников, в частности с переводчиками и литературоведами Григорием Кочуром и Луной. strong>.
Кроме судьбоносных встреч, важную роль в формировании ее художественного мировоззрения и философии сыграла Библия. Первое обращение к религиозной тематике состоялось во время работы над серией графических иллюстраций к «Божественной комедии» Данте, получившим всемирное признание, особенно в Италии. В 1993 году серию работ приобрела библиотека Британского музея.
Бибильные сюжеты и метафорические образы вдохновляют художницу. Фото: Татьяна Асадчева
С помощью библейских сюжетов и метафорических образов художница освещает свою реакцию на актуальные события, происходящие в обществе, воплощая в работах глубину философ. Искусствоведы характеризуют ее творческий метод — экспрессионизм, метафоризм, нефигуративизм.
В юбилейную экспозицию «Извечное» вошли работы художницы разных творческих периодов, где гармонично переплелись немало ярких сюжетов и ситуаций. В картинах она обращается к темам поиска собственного «я», преодоления вызовов судьбы, важного выбора.
Каждая из работ имеет свою собственную легенду, религиозную или философскую основу. Впечатляет своим невероятным разноцветием цветов и оттенков работы из серии Фрески Каталонии, напоминающие старинные витражи из средневековых храмов…
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Одной из наиболее трогательных картин является«Нежность»,где художник изображает мать с ребенком. Сильное впечатление производит картина «Птицы», созданная в феврале 2014 года, накануне трагических события на Майдане и гибели Героев Небесной Сотни. Идеи и сюжеты некоторых картин. Как рассказывает Ольга Петрова, образ картины «Седьмой ангел. Апокалипсис»пришла к ней во время поездки в такси, когда водитель охарактеризовал бесконечные пробки в городе «настоящим апокалипсисом», художница вернулась к своей мастерской и на одном дыхании создала картину — ангела, изливающего чашу гнева Божественного.
Картина «Радость Рождества» Фото: Татьяна Асадчева
Полотно «Радость Рождества» художница посвятила своему близкому человеку, выздоровевшему после тяжелой болезни.
«Выставка Ольги Петровой всегда вызывает большой интерес среди почитателей искусства и коллег. В своих работах она воплощает глубокую философскую идею, в сочетании с яркими цветами, излучающими ее неуемную энергию и влюбленность в мир», рассказала директор художественной галереи «Художник. >
Экспозиция «Извечное» посвящена юбилею художницы. Фото: Татьяна Асадчева
По словам коллег художница никогда не останавливается, работает активно, ежегодно представляя новые работы. Кроме творчества, значительную часть времени Ольга посвящает научной и преподавательской деятельности: она является автором 5 монографий и более 800 статей. В научных работах, она основательно исследует и активно популяризирует современное украинское изобразительное искусство. где представлены рецензии и отзывы коллег и художественных критиков на творчество художницы.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»