«Живой цепи» ко Дню Соборности Украины исполнилось 32 года: архивные фото «Вечернего Киева»
Софийская площадь, 21 января 1990 год. Фото: архив газеты «Вечерний Киев»
В пятницу, 22 января, наша страна будет отмечать День Соборности. В этот день в 1919 году на Софиевской площади в Киеве торжественно обнародовали универсал о создании единой и независимой Украинской народной республики, вошедший в историю как Акт Соединения УНР и ЗУНР. года, миллионы людей взялись за руки, образовав «живую цепь» от Ивано-Франковска через Львов до столицы Украины. Эту масштабную акцию освещала и газета «Вечерний Киев».
Торжественное провозглашение объединения УНР и ЗУНР на Софиевской площади в Киеве, 22 января 1919. Фото: Украинский институт национальной памяти
«В минувшее воскресенье наш город принял участие в цепи национального единства, пролегшего от Карпат до столицы республики», — писала тогда «Вечерка» и завершала немалый отчет об этом выдающемся событии такими словами: «Пунктир цепи между Киевом и В нем — наша духовная энергия». arhivni-foto-vechirnogo-kiyeva-5cc2d4e.jpg» alt=»«Живой цепи» ко Дню Соборности Украины исполнилось 32 года: архивные фото «Вечернего Киева»» />
Цепь единения на улице Владимировской, 21 января 1990. Фото: архив газеты «Вечерний Киев»
«Живая цепь» на проспекте Победы в Киеве, 21 января 1990. Фото: УИНП
«Несмотря на мокрый снег, слякоть и резкий пронзительный ветер, вспыхнуло по всей Украине — не только на отрезке Киев — Львов, вряд ли объяснит вам, что это было: массовое, поистине всенародное прозрение, эмоциональное, возможно, еще. другое. Потому что глазам не верилось. Не верилось, что мы уже украинцы не только в этнографическом, но и в полном смысле». -donbspdnja-sobornosti-ukrayini-vipovnilosja-32nbsproki-arhivni-foto-vechirnogo-kiyeva-1640e35.jpg» alt=»«Живой цепи» к Дню Соборности Украины исполнилось 32&nb />
Газета «Вечерний Киев», 25 января 2000 года.
На участки маршрута за пределами населенных пунктов участников «живой цепи» перевозили автобусами и «рафиками», организованными Народным движением. Впрочем, многие воспользовались собственными «жигулями» и «запорожцами» или рейсовым транспортом. На акцию люди пришли с самодельными плакатами и сине-желтыми флагами.
«Это было действительно неповторимое зрелище и ощущение, — вспоминал Николай Цвирко. — Автобус, наполненный возбужденными, радостно возвышенными людьми, вкуся каждое свое движение, расчехляли сине-желтые флаги и флажки, иногда и вымпелочки — кто во что удосужился, пели «Красную калину» и громовым « украшен, за редкими исключениями национальными цветами. Никто не стеснялся быть наивным и искренним, никто не стеснялся слез неописуемого счастья…».
С того дня в столице ежегодно начали отмечать Акт воссоединения на Софиевской площади. Подобно, как и во времена Киевской Руси, горожане устраивали митинги-вече, поводов для которых было предостаточно.
Газета «Вечерний Киев», 21 января 1991 года.
Год спустя, после исторической «живой цепи», в воскресенье, 20 января 1991-го, на Софиевской площади снова собралось немало киевлян. По случаю Дня Соборности там состоялся молебен «За Украину» и митинг в поддержку независимости Литвы, которую полуживая советская власть пыталась подавить танками. После этого его участники возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Колонна людей тогда растянулась по Владимирской улице от Софийской площади до Дома учителя.
Цепь единения воспроизвели в 2000 году. Газета «Вечерний Киев»
«Конечно, такое большое количество людей не смог вместить дворец культуры «Украина», где состоялся концерт, посвященный знаменательному событию, хотя зал был заполнен до отказа, — писал «Вечерний Киев». — Праздничное настроение, заданное Марией Бурмакой, квартетом «Явир», Анатолием Литвиновым, хором «Гомон» — под руководством Леопольда Ященко, Дмитрием Гнатюком и другими, не угас и по окончании концерта. На лестнице перед дворцом еще долго стояла и пела немалая группа, а еще позднее подобное собрание можно было увидеть и услышать под землей, в метро, на станции «Площадь Октябрьской революции…».
«Вечерний Киев», 22 января 1999 года. День Соборности стал официальным государственным праздником в 1999 году. Соответствующий указ подписал президент Леонид Кучма.
В 2000-х началась возрождаться и традиция создания «живых цепей». В последние годы в Киеве акция проходит на мосту Патона, символически соединяя правый и левый берег Днепра. donbspdnja-sobornosti-ukrayini-vipovnilosja-32nbsproki-arhivni-foto-vechirnogo-kiyeva-5dbb518.jpg» alt=»«Живой цепи» к Дню Соборности Украины исполнилось 32 » />
«Живая цепь» на мосту Патона, 22 января 2020 г. Фото: Борис Корпусенко
Завтра, 22 января, там также состоится «живая цепь». Его изюминкой станет 30-метровое государственное знамя, которое образуют участники акции. Ведь сегодня единство украинцам необходимо, как никогда.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»