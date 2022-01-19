Живая цепь и выставки: как в Киеве отметят День Соборности
В этом году состоится 15-я Живая Цепь Соборности. Фото: Борис Корпусенко
22 января Украина празднует День Соборности, посвященный первому историческому объединению Востока и Запада Украины в 1919 году в одно единое соборное государство.
По случаю Дня Соборности в столице состоятся специальные мероприятия, тематические выставки и художественные акции. /strong> на мосту Патона. Участники акции символически объединят берега Днепра «живой цепью», двигаясь навстречу двумя колоннами — с левого берега (символизирует Украинскую Народу Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику).
В этом году состоится 15-я Живая Цепь Соборности. Изюминкой традиционно станет 30-метровый государственный флаг, который образуют участники акции. от идеи к жизни». А 20 января в Публичной библиотеке имени Леси Украинки для взрослых г. Киева пройдет лекция «День Соборности Украины».
Также 20 января в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость» будет проходить фотовыставка «Украина — единственная!», а на следующий день — литературно-музыкальная композиция «Соборная страна навеки едина!».
21 января в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей Киева состоится проведение часа государственности «Нам беречь тебя, Соборную и Единую», а в музее «Становление украинской нации» — образовательно-просветительское мероприятие «Соборная Украина — мое Достоинство».
< 22 января религиозные общины Киева будут проводить молебны за единство Украинского государства.
Также с 21 января до 6 февраля в читальне зале Государственного архива г. Киева продлится выставка архивных документов «До Дня Соборности Украины». Также в течение всего года на веб-сайте Государственного архива г. Киева продлится выставка архивных документов к 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики и по случаю провозглашения IV Универсала Украинского Центрального Совета.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»