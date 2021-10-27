Жительнице Уфы, страдающей диабетом, отказывались выдавать жизненно важные лекарства

magictr | 27.10.2021 | Новости | Комментариев нет

Жительнице Уфы, страдающей диабетом, отказывались выдавать лекарства. По данному факту прокуратура Демского района Уфы провела проверку.

Жительнице Уфы, страдающей диабетом, отказывались выдавать жизненно важные лекарства

В пресс-службе ведомства рассказали, что женщина состоит на учете с диагнозом «Сахарный диабет 2 типа». В связи с этим она имеет право на обеспечение льготными препаратами, однако ей приходилась приобретать их на личные средства.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании министерства здравоохранения республики обеспечить пациента необходимым медицинским препаратом, а также взыскать денежные средства, потраченные на самостоятельное приобретение лекарств.

пресс-служба прокуратуры РБ

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на особом контроле ведомства.

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