Жительнице Уфы, страдающей диабетом, отказывались выдавать жизненно важные лекарства
Жительнице Уфы, страдающей диабетом, отказывались выдавать лекарства. По данному факту прокуратура Демского района Уфы провела проверку.
В пресс-службе ведомства рассказали, что женщина состоит на учете с диагнозом «Сахарный диабет 2 типа». В связи с этим она имеет право на обеспечение льготными препаратами, однако ей приходилась приобретать их на личные средства.
В этой связи прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании министерства здравоохранения республики обеспечить пациента необходимым медицинским препаратом, а также взыскать денежные средства, потраченные на самостоятельное приобретение лекарств.
пресс-служба прокуратуры РБ
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на особом контроле ведомства.