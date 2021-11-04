Жительница Уфы перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
04.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Башкирии за сутки правоохранители получили 8 сообщений, связанных с мошенничеством. Из них в трех случаях жителей обманули лже-сотрудники банков. Одной из пострадавших стала жительница Уфы.
Ей позвонил неизвестный и представился банковским работником. Он объяснил, что кто-то хочет похитить с ее счета деньги и оформить кредит на ее имя, рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. Напуганная женщина поверила аферисту.
После этого мошенник смог убедить уфимку снять средства с ее банковского вклада и перечислить их на продиктованный счет с помощью банкомата. В итоге гражданка лишилась более 700 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело.