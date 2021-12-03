Жителям домов ОСМД и ЖСК уменьшили оплату за отопление
Тарифы на тепло в Киеве не будут поднимать никому. Фото: архив «Вечернего Киева»
В Киеве снизили стоимость на теплоснабжение для жильцов многоквартирных домов, которые до сих пор не заключили договоры о предоставлении коммунальных услуг согласно действующему законодательству.
Сегодня в Киеве насчитывается 462 дома, где еще не произошли изменения в части избрания совладельцами договорных моделей по каждому виду коммунальных услуг. Соответственно Закону Украины «О жилищно-ком услуги» по решению совладельцев многоквартирного дома с исполнителем соответствующей коммунальной услуги заключается договор о предоставлении коммунальных услуг.
Жителей упомянутых домов невозможно в сжатые сроки перевести на индивидуальные или коллективные договоры о предоставлении коммунальных услуг, поскольку в КП «Киевтеплоэнерго» не поступило необходимой информации с целью проведения корректных начислений,
«Эта стоимость на теплоснабжение является непосильной для некоторых представителей территориальной общины, поэтому депутатским корпусом принято решение о включении дополнительных категорий многоквартирных домов в перечень потребителей, для которых в течение отопительного периода 2021-2022 года КП «Киев года.
Отопительный период уже наступил, городская власть должна выступать на защите прав и интересов людей. В настоящее время пандемии и экономического кризиса необходимо устанавливать обозримые для людей цены на теплоснабжение», — отметил заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Нанесенный ущерб КП «Киевтеплоэнерго» компенсируют из городского бюджета.
Напомним, столичный мэр Виталий Кличко подал на Киевсовет проект решения о выплате дополнительных премий столичным медикам.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»