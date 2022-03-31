Жители Троещины предложили назвать один из проспектов района Чернобаевским
Проспект Маяковского, Троещина. Фото из открытых источников
В Деснянском районе столицы появилась инициатива переименовать проспект Маяковского. Жители предлагают следующие названия: проспект Героев Мариуполя, проспект Героев Чернигова, проспект Героев Гостомеля. Больше всего голосов жители отдали под названием «Проспект Героев Мариуполя».
«К нам обращаются жители с инициативой переименования проспекта Маяковского, или одного из улиц района в честь одного из населенных пунктов, которые героически проявили себя с начала Войны, начавшейся 24 февраля 2022 года». >
Власти района провели исследование общественного мнения. Выучили такие вопросы: какое название могла бы получить одна из транспортных артерий нашего района? Возможно ли не стоит ничего менять?
По словам Дмитрия Ратникова, вопрос переименования вызвал бурные эмоции и полярность мыслей.
Результаты опроса показывают, что большинство горожан готовы и хотят увековечить победы наших городов-героев в истории, из-за переименования улиц или площадей города. Но также довольно много людей не поддерживают изменение названий из-за сложности, неудобства в бытовом плане или излишних затрат. Поэтому хотели бы оставить все как есть.
«Вывод простой — нет сплошной поддержки такого решения, и не на время обсуждать сейчас данный вопрос. Сначала закончим войну Победой! А потом решим как чтить наших героев. ПОСТРОИМ НОВЫЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ и НАЗВАЕМ ИХ ИМЕНАМИ МОСТ-ГЕРОЕВ. А сейчас борьба за свободу продолжается. Поэтому объединимся на защиту нашего района, города и нашей страны. Победа будет за нами. Слава Украине!»,— написал Ратников.
«Вечерний Киев» сообщал, что в заведениях благотворительной сети «Паляница» бесплатно кормят киевлян пожилого возраста. В ресторанах в разных районах столицы готовят горячие обеды с 12:00 до 15:00. Здесь можно поесть внутри или взять с собой.