Жители разрушенного взрывом дома смогут получить материальную помощь
Разрушенный дом. Фото: архив «Вечернего Киева»
Киевсовет упростил процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи для пострадавших в результате разрушения жилого дома на улице Соломеи Крушельницкой, 1/5.
Такое решение сегодня, 09 декабря, приняли городские депутаты на внеочередном пленарном заседании сессии Киевсовета.
Напомним, в июне 2020 года в Дарницком районе сложилась чрезвычайная ситуация, в результате которой произошел взрыв газа и был разрушен жилой дом.
После трагедии жители дома начали получать право собственности на новые квартиры, а также адресную единовременную материальную помощь для проведения ремонтных работ.
«Из городского бюджета выделено финансирование на выплаты одноразовой адресной материальной помощи для проведения ремонтных работ. А также на приобретение минимально необходимой бытовой техники и мебели в квартиры, которые предоставлены в порядке обеспечения жильем пострадавших. Необходимо упростить процедуру и уменьшить перечень документов для получения материальной компенсации», — отметил депутат Киевсовета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Николай Конопелько.
Также на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании, 09 декабря, после длительного обсуждения и дискуссий , Киевсовет принял Бюджет-2022 и Программу экономического и социального развития столицы.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»