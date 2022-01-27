Жители Киева сэкономили более 160 миллионов гривен за счет воды из бюветов
В городе действует разветвленная сеть бюветных комплеков. Фото: КГГА В целом в прошлом году киевляне потребили 108,6 тысячи кубических метров воды из сети бюветных комплексов города.
Если посчитать, что вода из пунктов разлива стоит 1,5 гривны за литр, то киевляне использовали ее примерно на 160 миллионов гривен.
«Артезианская вода является надежным и качественным по своему качеству источником питьевой воды, поэтому жители Киева массово пьют воду именно из сети бюветных комплексов»,— сообщила директор специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфонд» Светлана Козловская
качества питьевой воды в прошлом году предприятие осуществило 1516 контроля. В соответствии с Государственными санитарными нормами и правилами проведено 157 полных, 528 сокращенных и 827 производственных анализов питьевой воды из колонок.
За комплексами ухаживают и ремонтируют при необходимости. Так в прошлом году специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие «Киевводфонд» провело 48 текущих и 8 капитальных ремонтов. Также оперативно среагировали и устранили неисправности бюветов по 536 аварийным заявкам.
«Обычно предприятие получает заявки по телефону диспетчерской, страницу предприятия в Facebook и «Контактный центр города Киева 15-51». По сравнению с 2020 годом количество заявок о неработающих бюветах в 2021 году уменьшилось на 24%», — рассказала Светлана Козловская.
За период с 2015 года до 2021 года предприятие возобновило работу 17 неработающих бюветных комплексов в восьми районах столицы, а также построило 11 новых бюветов. 10 в Оболонском районе, который не работал 5 лет.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»