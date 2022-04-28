Жители Голосиева получают продуктовые корзины, которые «подвешивают» благотворители
Набор на 500 гривен состоит из 16 позиций
Сеть супермаркетов ввела социальную инициативу «Этом вам от всей души».
районе к этому проекту присоединилась райгосадминистрация, а с реализацией помогает Служба по делам детей и семье Голосеевской РГА.
С начала войны в Украине тысячи человек остались без элементарных условий для выживания. Только в Голосеевском районе, на учете для получения социальной помощи стоит более 7000 человек (в том числе более 4500 внутри перемещенных лиц).
Приобщиться к хорошему делу можно по ссылке. Все, кто приобретет «подвешенный» набор продуктов, получат фотоотчет, чтобы быть уверенными: их корзину добра передали тем, кто ее очень ждал.
VARUS собрал две продуктовых корзины — на сумму 250 грн и 500 грн. Они состоят из самых необходимых товаров: крупы, масло, мука, немного сладостей к чаю, средства гигиены и прочее.
На сайте каждый желающий выбирает набор продуктов, который хочет подарить и город доставки. После этого VARUS его собирает и отгружает, а городские службы социальной защиты доставляют набор тем, кому нужна помощь. Кстати, сумма полученной благотворительной помощи для Украины от граждан и корпораций из разных уголков мира достигла почти $924 млн.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»