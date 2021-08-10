Жители Башкирии станут свидетелями сближения самых ярких небесных светил
В вечернем небе 11 августа произойдёт встреча самых ярких небесных светил – Луны и Венеры. Жители Башкирии смогут понаблюдать за интересным космическим явлением.
Молодая Луна будет выглядеть на небосклоне тонким серпом, так как новолуние было сегодня, 8 августа. А Венеру называют самой яркой «звездой» среди остальных планет и звёзд.
Венера – самая яркая «звезда» среди планет и звезд, разумеется, кроме Солнца и Луны, все нынешнее лето является «вечерней звездой». Условия её видимости оставляют желать лучшего. Как яркая звездочка она видна всего лишь в течение часа после захода Солнца на фоне вечерней зари невысоко над горизонтом.
пресс-служба Уфимского планетария
Но уже к десяти часов вечера Венера зайдёт за горизонт, а Луна скроется через полчаса.
Фото: Уфимский планетарий.