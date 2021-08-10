Жители Башкирии станут свидетелями сближения самых ярких небесных светил

magictr | 10.08.2021 | Новости | Комментариев нет

В вечернем небе 11 августа произойдёт встреча самых ярких небесных светил – Луны и Венеры. Жители Башкирии смогут понаблюдать за интересным космическим явлением.

Жители Башкирии станут свидетелями сближения самых ярких небесных светил

Молодая Луна будет выглядеть на небосклоне тонким серпом, так как новолуние было сегодня, 8 августа. А Венеру называют самой яркой «звездой» среди остальных планет и звёзд.

Венера – самая яркая «звезда» среди планет и звезд, разумеется, кроме Солнца и Луны, все нынешнее лето является «вечерней звездой». Условия её видимости оставляют желать лучшего. Как яркая звездочка она видна всего лишь в течение часа после захода Солнца на фоне вечерней зари невысоко над горизонтом.

пресс-служба Уфимского планетария 

Но уже к десяти часов вечера Венера зайдёт за горизонт, а Луна скроется через полчаса.

Фото: Уфимский планетарий. 

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