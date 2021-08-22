Жители Башкирии присоединятся к флешмобу в День государственного флага
22.08.2021 | Новости | Комментариев нет|
22 августа в России отмечается один из самых молодых праздников страны – День государственного флага. В преддверии этой даты уфимские активисты присоединились к федеральному флешмобу по раздаче горожанам российского триколора.
Цель акции – вывесить бело-сине-красный флаг под каждым окном или балконом. Флешмоб поддержали более 7 тысяч жителей башкирской столицы.
Неожиданно, что проводятся такие акции, потому что это символ государства, но большинство людей не знают, когда празднуется День флага. Нужно, чтобы больше людей об этом узнало, потому что это важная составляющая государственной символики наряду с гербом и гимном государства.
Эльвира Назарова, жительница г. Уфы