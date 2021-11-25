Жителей Деснянского района приглашают на важную акцию
Акции по рисованию наркограффити проходят в столице регулярно. Фото из открытых источников
Сегодня в Деснянском районе проведут акцию против наркограффити.
25 ноября в 13:30 возле здания Деснянской райгосадминистрации (просп. Маяковского, 29) стартует флешмоб «Стоп наркорекламе», путем окраски «наркографити». Принять участие в акции приглашают всех неравнодушных граждан.
Необходимость в акции организаторы объясняют тем, что район нуждается в очистке от наркорекламы, которую дельцы наносят на здания, заборы, остановки общественного транспорта. Рекламу маскируют сленговыми названиями, которые в первую очередь может знать молодежь, а не люди старшего возраста. Основными жертвами тоже становятся молодые люди.
Организаторы мероприятия: Управление по делам молодежи Деснянской РГА и другие организации.
Недавно сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции задержали группу наркодельцов.
Екатерина НОВОРОННЯ, «Вечерний Киев»